Kırıkhan’da depremzede çocuklara özel programlar

Tuzla Belediyesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremin olduğu ilk günden itibaren yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde Kırıkhanlı çocuklara özel programlar düzenleniyor.

Tuzla Belediyesi, 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından bölgede yaraları sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’nın öncülüğünde çocuklar için özel programlar da düzenleniyor. Tuzla Belediyesi’nin kurulumunu gerçekleştirdiği konteyner kentin hemen yanında kurulan çok maksatlı çadırda Kırıkhanlı çocuklar için her gün çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Animasyon gösterileri, çocuk oyunları, dansların edildiği programda patlamış mısır ve pamuk şeker de dağıtılıyor. Her gün farklı bir çocuk etkinliğinin düzenlendiği çadırda çocuklar doyasıya eğleniyorlar.