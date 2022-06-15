KidZania İstanbul, karnelerle birlikte yazın gelişini ve Babalar Günü’nü kutluyor

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 18 Haziran tarihinde KidZania Karne Partisi düzenleyecek. Ayrıca 19 Haziran Babalar Günü’nde de babalar, Çocuklar Ülkesi aktivitelerini çocukları ile birlikte yapabilecek.

67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla meslek deneyimleme imkânı ile çocukların rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri ve değerler kazanmalarını, yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan KidZania İstanbul, Babalar Günü’nde tüm aktivitelerin babalarla birlikte yapılabilmesini sağlıyor. Bugüne özel olarak Çocuklar Ülkesi’ne babalar ücretsiz olarak girebiliyor.

Yapılacak etkinlikler hakkında şu bilgiler verildi:

Babalar Günü aynı zamanda özel olarak gerçekleşecek birbirinden keyifli aktivite ve etkinliklerle renklenecek. Adel Sanat Atölyesi’nde “Yılın Babası” kutlama kartı yapılırken; Kuyumcu aktivitesinde keçeden veya eva kartondan Babalar Günü temalı hediye anahtarlıklar tasarlanacak. KidZania Radyosu’nda Babalar Günü yayını olacak ve konu özelinde gazete basılacak. Saat 13.30’da Meydan’da KidZania Hak Savunucuları’nın da katılımıyla Babalar Günü Partisi yapılacak. Sokak oyunları babaların katılımı ile gerçekleşecek ve müzikli eğlence sırasında fotoğraf çekimi gerçekleşecek.

Çocuklar Ülkesi’nde eğlence yaz tatilinde de sürecek. 1 Temmuz - 11 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.00- 19.00 arasında hizmet verecek Çocuklar Ülkesi’nde; yaz boyunca 6 yaş ve üzeri çocuklar için “Yaz Arkadaşım” programı yürütülecek. Aileler, bir ya da daha fazla günü kapsayan ve içeriğinde kahvaltı, öğle yemeği, snack, KidZitter (oyun ablası) ve tüm gün Çocuklar Ülkesi bileti bulunan Yaz Arkadaşım uygulamasını alarak çocuklarını tüm gün Çocuklar Ülkesi’ne bırakabilecekler.

18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’daki açılış dansıyla başlayacak eğlence, müzik ve sokak oyunları ile devam edecek. Saat 13.00’da Meydan’da KidZania Hak Savunucuları’na karneleri verilecek ve hemen ardından Karne Partisi başlayacak. Yine aynı gün çocuklar Adel Sanat Atölyesi’nde kendilerine ‘Karne Günü Tebrik Kartı’ hazırlayacak. Ayrıca 17-19 Haziran tarihlerinde İş Bankası aktivite alanında katılımcı çocuklara karne hediyesi olarak kitap verilecek.