KidZania İstanbul, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor

Çocukların eğlenerek öğrendiği çocuk ülkesi KidZania, çocukları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaya davet ediyor.

67 farklı aktivite alanı ve 120’den fazla meslek deneyimleme imkânı ile çocukların rol yaparak öğrenme metoduyla yeni beceri ve değerler kazanmalarını, yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan KidZania, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı şehirde gerçekleşecek coşkulu bir kutlamayla karşılamaya hazırlanıyor.

Bayrama özel olarak çalışma saatlerini değiştiren Çocuklar Ülkesi, 19-22 Mayıs tarihleri boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında çocukları bekliyor.