Kıbrıs Gazisi İsmail Amca, sık sık Tuzla’daki şehitlikleri ziyaret ederek dua ediyor

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Kıbrıs Gazisi İsmail Uktan, Tuzla’da bulunan şehitlikleri sık sık ziyaret ederek dua ediyor. İsmail Uktan,” Şehit arkadaşlarımın mezarını görünce çok hüzünlendim. Ben de onlarla birlikteydim. Orada ben de şehit olabilirdim. Biz de canımızı her zaman vermeye şehit olamaya razıyız. Yine savaş olsa yine giderim” dedi.

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki İsmail Uktan, Kıbrıs Savaşı’nda sıhhiye olarak görev yaptı ve gazi olarak yurda döndü. İsmail Uktan, boş vakitlerinde Tuzla’da bulunan şehitlikleri gezerek mezar başlarında Kuran-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Mezar taşlarını seven İsmail Uktan, şehide selam verdikten sonra mezarlıktan ayrılıyor. Her şehidi kendi arkadaşıymış gibi gören Uktan,”Şehitler halkından, geride bıraktıklarından dua beklerler. Onlar Kuran bekler, rahmet beklerler. Onları saygı ile devamlı anılmayı beklerler. Bir gün değil her gün onları saygıyla anmamız gerekir. Çünkü arkadaşlarım. Hep benim aklımda. Ömrüm devam ettiği sürece hep ziyaret edeceğim arkadaşlarımı. Şimdi buradakilerde benim arkadaşlarım. Benim yanımda değillerdi ama benim arkadaşlarım bunlar” dedi. Tuzla Belediyesi ekipleri de belirli periyotlar halinde Tuzla’da bulunan şehitlikleri temizleyerek bakımlarını yapıyor.

“Yine savaş olsa yine giderim”

Yeniden bir savaş olsa yine gidebileceğini belirten 69 yaşındaki İsmail Uktan,” Kıbrıs 1’inci ve 2’inci Barış Harekatı’na katıldım. Sık sık şehitliklere geliyorum. Mahallemde de şehitlikler var. Onları da sık sık ziyaret ediyorum. Kıbrıs’a da gittim. Şehit arkadaşlarımı gördüm. Orada bayağı bir sıkıntı geçirdim. Savaşta vefat eden arkadaşlarımızı ziyaret ettim. Bazı arkadaşlarımın isimleri yazıyordu. Onları zor buldum. Sağ olsun bizi Tuzla Belediyesi götürmüştü. Orada bayağı üzüldüm. Çünkü çatışmalarda vefat eden arkadaşlarım vardı. Tanıyordum onları. Yaralarını sardığım arkadaşlarımdan vefat edenler vardı. Onları orada görünce çok hüzünlendim. Ben de onlarla birlikteydim. Orada ben de şehit olabilirdim. Biz de canımızı her zaman vermeye şehit olamaya razıyım. Yine savaş olsa yine giderim” dedi.