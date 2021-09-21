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Keyifli müziklerle yaza veda dinletileri

On yılı geride bırakan Akbatı, Eylül ayı boyunca sürecek kutlamalarda misafirlerini hafta sonları akustik müzik dinletileri ile ağırlayacak.

İSTANBUL 21.09.2021, 10:58
Keyifli müziklerle yaza veda dinletileri

On yılı geride bırakan Akbatı, Eylül ayı boyunca sürecek kutlamalarda misafirlerini hafta sonları akustik müzik dinletileri ile ağırlayacak.

Akbatı, 10.yıl kutlamaları kapsamında doğaya ve canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ediyor.

Alışveriş deneyimin yanı sıra ziyaretçilerine birbirinden farklı etkinlikler de sunan Akbatı, yazı keyifli müzik dinletileriyle uğurluyor. Verilen bilgiye gore eylül ayı boyunca hafta sonları 16.00-18.00 saatleri arasında akustik müzik dinletilerini misafirleriyle buluşturacak Akbatı’da, 18 Eylül’de Ece Aksoy Elektro gitarı ile solo performans sergileyecek. Müzik dinletileri 19 Eylül’de Önder Mutlu’nun saksafon, 25 Eylül’de Ece Akın ve 26 Eylül’de Mustafa Zeybek’in flüt performansları ile devam edecek.

Müzik dinletilerinin yanı sıra Akbatı, 10. Yılına özel olarak hazırladığı ‘Bizden Size, Sizden Sevdiklerinize Mutluluk Veren Notalar” Spotify listesi ile misafirlerine istedikleri her anda eşlik edecek.

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