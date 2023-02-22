Kentsel dönüşümde 813 konutun daha anahtar teslimi yapıldı

Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi’nde hak sahiplerine anahtarları teslimi edildi. Vatandaşlar, riskli yapılar yerine depreme dayanıklı, güvenli ve sosyal donatılara sahip yaşam alanlarına kavuştu.

Türkiye’nin en büyük “yerinde kentsel dönüşüm” çalışmasının yürütüldüğü Gaziosmanpaşa’da hak sahipleri depreme dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Bağlarbaşı Mahallesi 7B Bölgesi İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım’da anahtar teslimleri gerçekleştirildi. 813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı otopark, basketbol sahası, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların yer aldığı proje ile hak sahipleri, sağlam ve güvenli evlerine kavuşmanın heyecanını yaşadı.

“Deprem her zaman önemli bir tehdit”

Depremlere karşı dayanıklı ve konforlu yaşam alanları inşa etmeyi sürdürdüklerini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Deprem her zaman önemli bir tehdit, tedbirler almak zorundayız. Bu anlamda güvenli binalar inşa etmeliyiz. Biz, devletimizin öncülük ettiği kentsel dönüşüm seferberliğine vatandaşlarımızın da destek olmasını arzu ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle burada sadece hak sahibi sayısı kadar konut yapmak suretiyle aslında yerinde dönüşümün de çok çarpıcı bir örneğini gerçekleştirmiş olduk. Hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yeni dairesine kavuşan İnci Konat, “Anahtarlarımızı erkenden teslim aldık, çok memnun olduk. TOKİ yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Hasan Tahsin Usta Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle inşallah güvenle oturacağız” diye konuştu.