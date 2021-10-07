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Kazlıçeşme Sanat’ta ‘Hattat Mustafa Halim Özyazıcı’ Sergisi

20. yüzyılın büyük hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı, vefatının 57’nci yılında Kazlıçeşme Sanat’ta düzenlenen bir sergiyle anılıyor.

İSTANBUL 07.10.2021, 17:05
Kazlıçeşme Sanat’ta ‘Hattat Mustafa Halim Özyazıcı’ Sergisi

20. yüzyılın büyük hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı, vefatının 57’nci yılında Kazlıçeşme Sanat’ta düzenlenen bir sergiyle anılıyor.

Hat sanatının büyük üstatlarından Mustafa Halim Özyazıcı, Kazlıçeşme Sanat’ta düzenlenen bir sergi ile anılıyor. Vefatının 57’nci yılı nedeniyle düzenlenen “Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı” adlı sergide, Hattat Özyazıcı’nın kişisel eşyalarının yanı sıra hat çalışmaları; sülüs yazıları, celi sülüs cami kalıp çalışmaları, cami kubbe yazı kalıpları, taslak çalışmaları, sülüs ve nesih, ta’lik, divani, rik’a, kufi ve tuğra yazıları, mezar taşı çalışmaları yer alıyor. Sergide ayrıca sanatçının grafik çalışmaları; kaligrafi, tabela, afiş, reklam, plak zarfı, etiket, vinyeti tayyare piyangosu, hisse senedi ve poliçe, diploma, harita, kitap, logo, isim istifi ve mühür çalışmalarından örneklere de yer veriliyor.

8 Ekim Cuma günü açılacak olan ve Kuratörlüğünü Haluk Perk’in yaptığı “Hattat Mustafa Halim Özyazıcı Hayatı ve Sanatı Sergisi”, 31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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