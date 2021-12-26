Kayışdağı Ormanı’nda ’Doğayı Soluyoruz’ yürüyüşü gerçekleşti

Ataşehir Belediyesi, Kayışdağı Ormanımda vatandaşların katılımıyla ‘Doğayı Soluyoruz’ yürüyüşü gerçekleştirdi. Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ekrem Köse’nin de bulunduğu yürüyüşe 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaş katıldı.

Ataşehir Belediyesinin düzenlediği, Kayışdağı Ormanında gerçekleşen ‘Doğayı Soluyoruz’ yürüyüşünde vatandaşlar tabiatla iç içe bir gün yaşadı. 7 bin adım attıktan sonra toplanma alanına gelen yürüyüş severler, verilen ikramların ardından kısa bir mola verdi. Molanın ardından 3 bin adım daha atan vatandaşlar zirveye ulaştı. Zirvede İstanbul’un eşsiz manzarasını seyreden katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüşe katılanlar doğanın eşsiz güzelliğinde hem spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi.

Yürüyüşe katılan Ülfer Uzoğlu, "Çok güzel bir etkinlik. Zaman zaman Ataşehir ve Büyükşehir Belediyesi bunu yapıyor. Biz mutluyuz yürümekten zaten sporu da seviyoruz. Doğayı seviyoruz. Çok mutlu olduk böyle bir etkinlikte olduğum için" şeklinde konuştu.

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, "Bu etkinlikleri biz zaman zaman yapıyoruz. Geçen ay dağ çileği toplama ve marmelat yapma etkinliği yapmıştık. Önemli olan burada çocuklarımızı, 7’den 70’e herkesi doğa yürüyüşünde buluşturmak. Bugün ki etkinliğimizde, çevre bilincini aşılamak, doğayı korumak ve insanlarımızla birlikte doğa sporumuzu yapmak. Hemen Alaşehir’imizin yanı başında olan Kayışdağı Ormanlarında çok güzel bir parkur. Burada insanlarla yürüyoruz. Gördüğünüz gibi burada 7 yaşında da çocuğumuz var, 10 yaşında da var, 60 yaşında da var ve 70 yaşında da var. Güzel bir yürüyüş yaptık. Hava da çok güzeldi. Yürüyüşe elverişli bir havaydı. Bundan dolayı katılan herkese teşekkür ediyorum. Aramızda Ataşehir Doğa Sporları ve Kayışdağı Zirve Grubumuz da var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Köse konuşmasının devamında, “Bu etkinliği de havanın el verdiği taktirde her zaman yapmaya çalışacağız. Ataşehir olarak ilçede spor salonlarımız olsun, kültür merkezlerimiz olsun, parklarımız olsun sabah sporları yapıyoruz. Amatör spor kulüplerimiz var, onlara da belediye olarak çok ciddi destekler sağlıyoruz. Burası da doğa harikası bir yer. Burada da herkesi sabah evden çıkartıp yürütmeye, önemli olan çocuklarımız teknoloji bağımlılığından kurtarmak için mücadele ediyoruz. Görüyoruz ki çocuk sayımız çok fazla, bu da bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.