Kayaşehir bölgesinde arsa ve konut satışlarına yoğun ilgi

Türkiye’nin dört bir köşesinde konut inşaatları devam ederken, TOKİ 51 ilde 12 milyon 890 bin 309 metrekare arsayı satışa sundu. Bu çerçevede İstanbul’da 1000 konut yapılabilecek 91 hisseli arsayı satışa çıkartarak, hisse nedeniyle konut yapılamayan arsaları da konut seferberliğine dahil etmiş oldu.

Arsalar yüzde 25 peşin, 48 ay vade ve KDV’den muaf

52 ilde konut ve yatırımlık alanlar, Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, akaryakıt istasyonu, günübirlik tesis, oto galericiler sitesi, termal turizm, depolama alanı, kırsal yerleşim ve plansız niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV’den muaf şekilde satılacak. Açık artırma, 21 Aralık çarşamba, 22 Aralık perşembe ve 23 Aralık cuma günleri saat 10.30’da, üç ayrı oturum halinde yapılacak. Oturumlar, Ankara Çankaya Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

“Burası hem şehrin içi hem de doğal bir yaşam alanı”

Kayaşehir Bölgesinde yoğun olarak arsa talebi olduğunu dile getiren yatırım danışmanı Kadir Başevli, “Burada daha önce hisseli arsalarda imar problemi vardı, TOKİ bunu ortadan kaldırdı. Türkiye genelinde TOKİ 12 milyon 890 bin metrekare bir arsa satışı gerçekleştiriliyor. Bunların içerisinde en çok rağbet gören 3 büyük ilimiz İstanbul, İzmir ve Ankara bulunuyor. Kayaşehir’de ise 70 adet hisseli arsaların satışı yapılacak. Genel itibari ile bu bölgede metrekare sayısı 50 bin civarında. Burası genelde lüks konutların yapıldığı değerli bir bölgedir. Buradaki hisseli arsaları vatandaşlar alırlarsa içerilerine istedikleri evlerini yapabilecekler. İstanbul’da başka bölgelerde satış var ama en çok talep Kayaşehir bölgesine oluyor. Havalimanına yakın olması ve altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılması ile bölge çok daha fazla değerleniyor. Burası hem şehrin içi hem de doğal bir yaşam alanıdır” dedi.

“Arsa ve konut satışlarına yoğun bir talep var”

Bölgede Emlak Konut, TOKİ ve birçok özel firmanın konut yaptığını dile getiren Başevli, “TOKİ’nin burada yaptığı sosyal konut projesine vatandaşların büyük ilgisi var. Bölge sürekli yatırımlar ile değerleniyor. Şehir bu tarafa doğru büyümeye Hadımköy’e doğru büyüyor. Burada arsa ve konut satışlarına yoğun bir talep var. Pandeminin getirmiş olduğu şartlardan dolayı artık insanlar kendilerine ait bir arsaya kendi evlerini yapmak istiyorlar. Bundan dolayı arsa fiyatları daha fazla değerleniyor. Vatandaşlarımızın imkanları varsa arsalara yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Kendi arsama müstakil ev yapmanın daha güvenli”

TOKİ arsa satışlarına katıldığını ifade eden yatırımcı Sevda Kapçak, “Bölgede arsa satışları ile alakalı olumlu haberler aldım. Bölgeyi ziyaret edip incelemek istedim. Ben kendi arsama kendi evimi inşa etmek istiyorum. Geldiğimde burasının gelişen bir bölge olduğunu hemen fark ettim. İstanbul içerisinde büyük bir kalabalıktan büyük bir kısım rahatsız oluyor. Bakacağım arsanın biraz daha şehirden uzak ve sakin bir nokta olmasını istiyorum. Bu bölge bunun için çok uygun olduğunu fark ettim. Deprem gibi bir riskle karşı karşıya olduğumuz için ben kendi arsama müstakil ev yapmanın daha güvenli olacağını düşünüyorum.