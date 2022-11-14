Kassanov: “Zulme uğrayan bir toplum olarak bu birliğimizi korumak bizim görevimizdir”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska sürgününün 78’nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Zulme uğrayan bir toplum olarak bu birliğimizi korumak bizim görevimizdir” dedi.

DATÜB Genel Başkanı Kaassanov, sürgün sırasında çok sayıda Ahıska Türkü’nün hayatını kaybettiğini belirttiği mesajında, “Bizler, 14 Kasım 1944 günü büyük bir felakete ve zulme uğradık. Sovyetler Birliği lideri Stalin’in emri ile tarihi vatanımız Ahıska’dan Orta Asya’ya sürgün edildik. Sürgününün tek nedeni ise Türk olmamızdı. İnsani şartlardan yoksun, yük vagonlarında sürgüne gönderilen büyüklerimizin çoğu soğuk, açlık ve diğer nedenlerden dolayı hayatlarını kaybettiler. Sürgün sırasında hayatını kaybeden büyüklerimizin hala başında dua edilecek bir mezarları bile yok. Sürgün sonrasında Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’daki kardeşlerimiz bize sahip çıktılar. Eğer onların desteği olmasaydı durumumuz daha kötü olabilirdi. Biz kendilerine bundan dolayı her zaman müteşekkiriz. Onca zulme ve sürgüne rahmet dimdik ayakta kalmayı başardık. Biz Ahıskalı Türkler, tarihte üç defa sürgüne maruz kalsak da dilini, dinini, örf adetlerini kaybetmeyen birbirimize bağlı kahraman bir toplumuz” ifadelerini kullandı.

DATÜB olarak en önemli hedeflerinden birinin Ahıskalı Türkler olarak tarihi vatan Gürcistan’ın Ahıska bölgesine dönme hakkını kazanmak olduğunu ifade eden Kassanov, “Gürcistan devletinden talebimiz sürgüne uğratılanların ailelerinin şartsız bir şekilde geri dönüşüne imkan sağlanmasıdır. Biz gerek AB nezdindeki çalışmalarımız hem de diğer uluslararası platformlarda haklarımızı talep ederek faaliyetimizi sürdürüyoruz ve en kısa sürede de bunların sonuçlarını görmeye başlayacağız” dedi.

Kassanov, Ahıska Türklerinin yaşadıkları ülkelerin yasalarına saygın bir şekilde ve birlik beraberlik içerisinde yaşadıklarını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

“Binbir zorluklarla kurduğumuz bu birliğimizi koruyarak gelecek nesillere değerlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin eğitimine ise çok önem veriyoruz. Her ailede ilimli, bilimli gençlerimizin olması olmazsa olmazdır. Ahıskalı gençlerimizin eğitimine her türlü desteği vermekteyiz ve devam edeceğiz. Toplum olarak eğitimli gençlere çok büyük ihtiyacımız vardır. Gençler bizim geleceğimizdir. Zulme uğrayan bir toplum olarak bu birliğimizi korumak bizim görevimizdir. Güçlü bir birlik olarak sorunlarımızı da kolayca çözebiliriz. Gücümüz birliğimizdedir. Allah birliğimizi daim etsin. Bu duygu ve düşüncelerle 78 yıl önce sürgünde hayatını yitiren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah milletimize bir daha bu gibi acılar yaşatmasın.”