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Kassanov, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov , İran’ın başkenti Tahran’da Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

İSTANBUL 27.01.2023, 12:21
Kassanov, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov , İran’ın başkenti Tahran’da Azerbaycan’ın İran Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıyı kınadı.

Başkan Kassanov, “Tahran’da Azerbaycan Büyükelçiline hain bir saldırı gerçekleşmiş ve bir görevlimiz şehit olmuştur. Büyük Azerbaycan devletine başsağlığı diliyoruz. Ahıskalı Türkler olarak Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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