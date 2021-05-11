Kartallıların buluşma noktası Bayram Demirkol Parkı yenilenen yapısı ile hizmete açılıyor

Kartal Belediyesi, tam kapanma dönemini fırsata çevirerek park ve yeşil alanlardaki çalışmalarını hızlandırdı. İlçedeki park ve yeşil alanların sayısını artırırken, mevcut parkları da yenileyerek modern hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kartal Belediyesi, Yakacık Çarşı Mahallesi’ndeki Bayram Demirkol Parkı’nın yenileme çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında vefat eden Yakacık eski Belediye Başkanı Bayram Demirkol’un adını taşıyan park, çalışmaların tamamlanmasıyla baştan aşağı yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yenileme çalışmalarının devam ettiği Bayram Demirkol Parkı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kartal’ın yeşil odaklı bir kent olmasını için tüm ilçede çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Gökhan Yüksel, ilçedeki alanları sosyal ve kültürel yönden değerlendirerek canlandıracaklarını ve Kartallı komşularının hizmetine sunulacağını ifade etti.

Parkta yürütülen çalışmalar ve yenilenen sosyal sosyal tesis hakkında bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Parkımız; komşularımız tarafından çok talep gördüğü için pandemi sürecini fırsata dönüştürerek tesisimizi büyütme kararı aldık. Mekanın kapasitesini ve bahçesini büyüttük. Çocuk oyun alanlarını büyütürken, çim alanlarımızı yeniledik, yumuşak zeminde tam tur bir yürüyüş yolu yaptık.

Belediye sosyal tesisini Kartal Belediyesi olarak biz işleteceğiz. Yenilenen park ve sosyal tesisimizde komşularımıza aileleriyle vakit geçirip, hem de uygun fiyata ve rahatlıkla çay / kahve içilebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Ayın 17’si itibariyle, kapanma sonrası her şey hazır hale gelmiş olacak. Cıvıl cıvıl ve yeşili ile nefes alan parklarımızı komşularımız için hazırlamaya devam ediyoruz" dedi.

Bayram Demirkol Parkı’nda çalışmalar sürüyor

Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın yenileme projesi kapsamında parkta, oturma ve dinlenme alanı, koşu parkuru, çocuk oyun alanı, yeşil alan, mevcut amfi alanı ve havuz çevresinin zemin değişimi de yapılıyor. Yaklaşık olarak 6 bin 614 metrekarelik alana sahip olan Bayram Demirkol Parkı’nda 4 bin 350 metrekarelik yeşil alan, 293 metrekarelik çocuk oyun alanı, 518 metrekarelik alanı kaplayan 265 metre uzunluğunda koşu ve yürüyüş parkuru yer alacak.

Kış Bahçesinde kafeterya hizmeti

Parkın içinde vatandaşlara hizmet vermek üzere bir sosyal tesis hazırlanıyor. Proje kapsamında yapılan Kış Bahçesi kafeterya hizmeti ile bölge halkına hizmet verecek. 172 kişilik oturma kapasiteli olan kış bahçesi, üst katta 200 metrekarelik terasa sahip olacak olan 2 katlı yapı, 155 metrekare kapalı alan ve 357 metrekare açık alana sahip olacak. Alt katta ise tezgah, kasa ve servis alanı olacak. Ayrıca alt kattan üst kata iç mekandan merdiven ile erişim sağlanacak.