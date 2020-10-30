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Kartallı Kazım ölümünün 60. yıl dönümünde mezarı başında anılacak

KARTALLI KAZIM ÖLÜMÜNÜN 60. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILACAK

İSTANBUL 30.10.2020, 15:45
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Kartallı Kazım ölümünün 60. yıl dönümünde mezarı başında anılacak

Kartal Belediyesi, ‘Kartallı Kâzım’ olarak tanınan Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber’i ölümünün 60. yılında mezarı başında düzenlediği tören ile anacak.

Nazım Hikmet’in şiirlerinde ‘Kartallı Kâzım’ olarak sembolleştirdiği, Kuva-yi Milliye Kahramanı İbrahim Göleber, Kartal Belediyesi’nin organizasyonuyla, 60. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacak.

İbrahim Göleber’i anma töreni, Yayalar Mezarlığı’ndaki mezarı başında 1 Kasım Pazar günü saat 12.00’de yapılacak. Anma törenine katılacak vatandaşlar için Kartal Belediyesi Hizmet Binası önünden 1 Kasım Pazar günü saat 11.00’de araç kaldırılacak.

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