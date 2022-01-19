Kartal’ın ilk Aşevi ve Gıda Bankası açılıyor

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak Kartal’a kazandırılacak olan “Aşevi ve Gıda Bankası” projesinde sona yaklaşıldı. Günlük 3 bin, acil durumlarda ise 15 bin insana sıcak yemek ulaştıracak, ayrıca aylık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi vatandaşa kuru erzak yardımı yapabilme kapasitesine sahip olacak proje, açılış için gün sayıyor.

Sıcak yemek, ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırılacak

Kartal Belediyesi’nin; yaşlı ve engelliler başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine erzak ve sıcak yemek yardımı yapacağı ‘Aşevi ve Gıda Bankası’ projesinin aşevi bölümünde afet gibi acil durumlarda günlük 15 bin, her gün ise 3 bin insanın evine sıcak yemek ulaştırılacak. Gıda bankası bölümünde ise yine ihtiyaç sahibi vatandaşların erzak ihtiyaçları karşılanacak. Ayrıca, proje ile Kartal Belediyesi yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında elçilik yaparak, Gıda Bankası’nda yardımseverlerin erzak yardımını da kabul edecek.

900 metrekare alan üzerine kurulan Aşevi ve Gıda Bankası projesi; depolama, market, mutfak ve soğuk hava depolama alanlarından oluşuyor. Projede, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yemeklerin; pişirme ve depolama gibi işlemleri gıda mühendisleri kontrolünde gerçekleşiyor.

“En kısa zamanda açılışı gerçekleştirilecek”

Aşevleri ve gıda bankalarının toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden olduğunu ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal için bir ilk olacak projenin yakın zamanda açılışının gerçekleştirileceğinin müjdesini vererek, “Kartal Belediyesi olarak, çok önemsediğimiz bir sosyal belediyecilik örneğinde sona geldik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle, son yıllarda ülkemizde yaşadığımız; yangın, deprem gibi afetlerde böyle bir alana yerel yönetimlerin çok ihtiyaç duyduğunu gözlemledik. Bunun yanında, ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak da gündemimizdeydi. Projemiz ile bir yandan Kartal’da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız, bir yandan da depolanan gıdaların yine ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırılmasını sağlayacağız. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber dayanışmayla atlatacağız. Geldiğimiz noktada, Aşevi ve Gıda Bankası projemizi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizin açılışını en yakın zamanda gerçekleştireceğiz” dedi.

Aşevi ve Gıda Bankası

900 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin 300 metrekaresi gıda bankasını, 600 metrekarelik alan ise idari bölümler ile aşevi alanını oluşturuyor. Tesisin birinci kısmında gıda bankası, gıda bankası deposu ve iki adet soğuk hava deposu yer alıyor. İkinci kısım ise yönetim ve aşevi olarak iki alandan oluşuyor.

Yönetim bölümünde; yönetim odaları, ofisler, yemekhane, bay ve bayan soyunma odaları ile tuvaletler bulunurken; aşevi bölümünde ise şarküteri, sebze ve et depoları, depoların yan tarafında şarküteri hazırlık, sebze hazırlık ve hamur hazırlık alanları ve bu alanların önünde de bulaşık bölümü yer alıyor. Yine aşevi kısmında; patates, soğan deposu, kuru bakliyat deposu, sarf depo (ana yemeklerin hazırlığı için gerekli yan malzemelerin, baharatların bulunduğu alan), kimyasal depo (temizlik ürünleri), kazan yıkama alanı ile sıcak mutfak ve paketleme alanı bulunuyor.