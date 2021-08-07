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Kartal’ın gururu Çakıroğlu’dan olimpiyatlarda gümüş madalya

Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında boksta kadınlar 51 kiloda dövüşen Kartallı Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye’ye gümüş madalya kazandırarak Türkiye’yi sevince boğan isimlerden biri oldu.

İSTANBUL 07.08.2021, 11:41
Kartal’ın gururu Çakıroğlu’dan olimpiyatlarda gümüş madalya

Tokyo 2020 Olimpiyat oyunlarında boksta kadınlar 51 kiloda dövüşen Kartallı Buse Naz Çakıroğlu, Türkiye’ye gümüş madalya kazandırarak Türkiye’yi sevince boğan isimlerden biri oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Kokugikan Arena’da 51 kiloda Bulgaristan’dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva’yla finalde karşılaşan Çakıroğlu, olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Türkiye’yi ilk kez finalde temsil ederek tarihe geçen ve olimpiyat gümüş madalyasını başarılarına ekleyen Kartallı ay yıldızlı boksör, 2019 yılında da Rusya’nın Ude şehrinde yapılan Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği ikincilik madalyasıyla beraber Kartallı hocası Nazım Yiğit eşliğinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etmiş, bundan sonraki tüm hedefinin olimpiyat olduğunu söyleyerek Kartal’a ve Türkiye’ye madalya getirip milli sevinci yaşatmak istediğini söylemişti.

Diğer yanda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar boksta 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu’yu mağlup ederek Türkiye’ye kadınlar boks tarihinde ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı ve tarihi bir başarıya imza attı.
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