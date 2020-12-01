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Kartal’ın altyapısı güçleniyor, yolları yenileniyor

Kartal Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla ilçe genelinde altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atalar Mahallesi’ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İSTANBUL 01.12.2020, 10:01
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Kartal’ın altyapısı güçleniyor, yolları yenileniyor
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Kartal Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla ilçe genelinde altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Atalar Mahallesi’ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Yardımcılarıyla birlikte, Kartal’ın tüm mahallelerinde olduğu gibi Atalar Mahallesi Gürbüz Sokak’ta devam eden asfalt yenileme çalışmaları hakkında teknik ekipten bilgi alan Başkan Gökhan Yüksel, buradaki ziyaretinin ardından Köroğlu ve Tecerdağı Caddelerine geçerek bu kez devam eden alt yapı çalışmalarını inceledi.

Vatandaşlardan Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür

İncelemeler sırasında çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yüksel, Kartal’ı daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirebilmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetleri de dinleyen Başkan Yüksel, sorunların çözülmesi için ilgili müdürlüklere talimat verdi. Vatandaşlar ise Başkan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Çalışmalar kapsamında altyapısı tamamlanan yolların zeminleri yeniden asfaltlanarak tehlike arz eden yamalı ve bozuk yollar düzeltildi; böylece Kartal’ın sokakları hem daha güvenli, hem de daha konforlu bir hale getirildi.

Atalar Mahallesi’nde son olarak Köroğlu Caddesi, Köprübaşı Caddesi ve Alaçam Sokak’ta asfalt çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 4 sokakta daha asfaltlama yapacak.
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