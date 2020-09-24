Kartal’daki iş yerleri mercek altına alındı

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemleri denetlemek üzere Hürriyet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığının, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla yayınladığı genelge doğrultusunda, gerçekleşen denetimlere, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Müslüm Kahraman ve ilçe protokolü katıldı.

Denetimler kapsamında Hürriyet Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki işyerleri mercek altına alınarak esnafın Covid-19 salgınıyla ilgili aldığı önlemler incelendi, konu ile alakalı gerekli uyarılar yapıldı. Ziyaretler sırasında, Kaymakam Abdullah Demir ve Başkan Gökhan Yüksel, virüsten korunmak için vatandaşlara da sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.