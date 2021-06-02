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Kartal’da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçe genelindeki tüm okullarda hazırlanan özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

İSTANBUL 02.06.2021, 09:43
Kartal’da yüz yüze eğitim öncesi okullar dezenfekte edildi

Kartal Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesi ilçe genelindeki tüm okullarda hazırlanan özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün erken saatlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını gruplar halinde gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; sınıfları, lavaboları ve koridorları nano hümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte etti.

Öte yandan, Temizlik İşleri Müdürlüğü kapsamında ekipler, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları da özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

Çalışma sayesinde okullar, öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale geldi.
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