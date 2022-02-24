Kartal’da ‘Sevda’nın Mektupları’ adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Gazeteci Nergiz Süslü’nün yönetmenliğini ve yazarlığını üstlendiği, 18 yaşında ‘Murat ve Sevda’ adlı uyuşturucu bağımlısı iki gencin hayat hikâyesinin ele alındığı, ‘Sevda’nın Mektupları’ adlı tiyatro oyunu Kartallı seyircisi ile buluştu. Uyuşturucu ile mücadele amaçlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen ve izleyicilere duygu seli yaşatan oyunun finalinde, sanatçıların performansı ise büyük takdir topladı.

Sevda’nın hayat hikâyesi, izleyenleri gözyaşına boğdu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Şubat ayı kültür sanat programı kapsamında, ’Hayal Tiyatro Grubu’ tarafından sahnelenen oyun, Yakacık Kültür Merkezi’nde Kartallı tiyatro severler ile buluştu. Yaklaşık 1 saat süren oyunun sonunda izleyiciler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Gazeteci Nergiz Süslü’den Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür

Oyunun yazar ve yönetmeni gazeteci Nergiz Süslü desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, tüm izleyicilere ve oyuncu ekibine teşekkür ederek,“Bu gece ile ilgili söylenmesi gereken her şey söylendi. Bu oyunu gazetecilik hayatım boyunca uyuşturucu batağına saplanmış gençlerin hayat hikâyelerinden etkilendiğim için sahneye taşıdım. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e ve bizleri yalnız bırakmayan tüm tiyatro severlere sonsuz teşekkürler.” ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki iki gencin hikâyesi

Aileler için önemli mesajlar içeren ‘Sevda’nın Mektupları’ adlı oyunun konusu ise şöyle; 18 yaşındaki Murat ve Sevda, birbirine komşu evlerde yaşayan iki genç sevgilidir. Murat, yoksul bir ailenin tek çocuğu ve okul hayatında başarısız biriyken, Sevda kısmen varlıklı bir ailenin gelecek vaat eden kızıdır. Murat, içine düştüğü hayattan kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Yaşadığı yerin uyuşturucu satıcılarıyla tanışır. Yoksul hayatından kurtuluşu olarak uyuşturucu satışını görür. Yeni hayatına, sevgilisi Sevda’yı da sürüklemeye başlar. Genç kızın ailesi, 18 yaşındaki kızlarının içine düştüğü bataklığı fark ettiklerinde ise artık iş işten geçmiştir.