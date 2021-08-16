Kartal’da Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası yeni üyelerini arıyor

Kartallı çocuk ve gençlerin kültür sanatla tanışması, sanatla iç içe büyüyerek toplum içindeki sevgi ve kardeşliği pekiştirmesi için Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde kurulan Gençlik Senfoni Orkestrası, yeni üyelerini bekliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde kurulan ve ünlü keman virtüözü, besteci, akademisyen Cihat Aşkın’ın müzik direktörlüğünü yaptığı Gençlik Senfoni Orkestrası’nda; yaylı, nefesli ve vurmalı çalgılar alanında 14 ve 22 yaş arası gençler eğitim alabilecek.

17-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında www.kartal.bel.tr adresi üzerinden alınacak olan başvuruların ardından, 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında ise online gerçekleştirilecek dinletiler ile adaylar, jüri değerlendirmesinden geçecek. Seçmeler online dinletiler üzerinden yapılacağından, adayların hazırlamış oldukları dinletinin linkini, wetransfer yöntemiyle sisteme eklemeleri gerekiyor.

Yapılan değerlendirmelerden sonra Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası’nda eğitim almaya hak kazananlar, 31 Ağustos 2021’de açıklanacak.