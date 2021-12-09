Kartal’da Neyzen Tevfik Meydanı proje koordinasyon toplantısı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi tarafından ortak olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Neyzen Tevfik Meydanı’nın yenileme çalışmaları için koordinasyon toplantısı yapıldı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Neyzen Tevfik Meydanı Proje Koordinasyon Toplantısına; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediyesi’nin ilgili birimlerinin yanı sıra yüklenici firma ve İSKİ, İGDAŞ, İETT, Türk Telekom, TEDAŞ, AYEDAŞ gibi projeyle ilgili tüm kurumların temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda proje kapsamında meydanda ve çevresinde yapılacak değişiklikler anlatılarak ilgili kurumların bu konulardaki soruları ele alındı. Her kurum kendisiyle ilgili bazı önemli noktalara dikkat çekerken projenin ayrıntıları anlatıldı. Birçok farklı konunun ele alındığı toplantıda; 90 gün sürmesi planlanan Neyzen Tevfik Meydanı düzenlemesi sırasında Hürriyet Caddesi’nin trafiğe kapatılacağı belirtildi. Toplantıda bölge esnafının bu konuda bilgilendirilmesinin yanı sıra metruk binaların yıkılması gerektiği konuşuldu. Projenin hızlı ilerlemesi ile ilgili öneriler de görüşüldü.

“Karşılıklı işbirliği ve anlayış içinde projeyi en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz”

Toplantının sonunda projeyle ilgili bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, çocukluğunun geçtiği Kartal’da böyle bir projenin eksikliğinin hissedildiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seçimden sonra Kartal’da ilk gösterdikleri yerin Neyzen Tevfik Meydanı olduğunu belirtti.

Başkan Yardımcısı Apaydın, Marmaray’ın altında kalan bölümün ise görüntüsü nedeniyle çözüme ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Söz konusu alanın TCDD sorumluluğunda olduğunu ancak düzenlemenin meydan ve Marmaray’ın altında kalan kısımda yapılacağını kaydeden Apaydın, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak bölgede yapacakları bir altyapı çalışması ile bunun bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

Pandemi döneminde bölgede İSKİ ile yapılan çalışmalar neticesinde alt yapı sorunlarının çözüldüğünü kaydetti. Hürriyet Caddesi üzerinde kalan ve eskiden köprü ayağının yer aldığı bölgedeki devasa toprak yığınının da sorun teşkil ettiğini belirtti. Marmaray yapılırken bu bölgede istinat duvarı yapılmadığını kaydeden Apaydın, bu sorunu çözmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile çalıştıklarını vurguladı.

Neyzen Tevfik Meydanı’nın yeniden düzenlenmesi sırasında aksama olmaması için öncelikli olarak araç parkları konusunda da bazı tedbirlerin alınacağını belirtti.

Proje koordinasyon toplantısında alınan her bir notun işleri hızlandıracağını kaydeden Apaydın, ilgili kurum temsilcilerinin iletişim halinde olacağı bir grup kurarak çıkabilecek sorunlara anında müdahale edilmesini istediklerini söyledi.

Kartal’ın yaya ve araç trafiği açısından en yoğun bölgesi olan Neyzen Tevfik Meydanı’nda yapılan çalışmaların başladığını ve her geçen gün yapım malzemelerinin arttığını kaydeden Apaydın, aksama olmaması için her kurumdan anlayış ve işbirliği beklediklerini sözlerine ekledi.