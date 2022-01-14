Kartal’da Mehmet Ali Büklü Parkı spora hazır

Kartal Belediyesi’nin yeniden düzenlediği ve adını Kartal’ın merhum belediye başkanlarından Mehmet Ali Büklü’den alan parkta spor faaliyetleri devam ediyor. Kartal Esentepe Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık 9 bin metrekare büyüklüğü ile Kartal’ın en büyük parkları arasında yer alan Mehmet Ali Büklü Parkı’nda yeni yürüyüş yolları yapıldı. Parkta, tam tur atılabilen 345 metre uzunluğunda ve toplam 770 metrekare alana sahip özel yumuşak zeminli koşu ve yürüyüş yolu yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen revize çalışmalarının ardından park; spor yapmak isteyen çevre sakinlerinin buluşma noktası oldu.

Sporseverlerin buluşma noktası

Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği hafta sonu spor etkinliklerinin yapıldığı parkta, hafta içi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul’dan görevlendirilen uzman eğitmen eşliğinde spor faaliyeti gerçekleştiriliyor. Yağış ve soğuk havaya rağmen spor etkinliklerine büyük ilgi gösteren çevre sakinleri parktaki tam tur yürüyüş koşu pistinde günlük rutin spor antrenmanlarını yapıyor.

Yenileme çalışmalarının ardından park Kartallıların hizmetinde

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği revize çalışmaları kapsamında parktaki pergolalar, banklar, piknik masaları, amfi oturakları, duvarlar ve çöp kovalarının bakım-onarım ve boyama işleri gerçekleştirildi. Parktaki bin metrekare çim alan yenilenirken, ağaçların ve çalıların bakım ve budamaları yapıldı. Çocuk oyun alanlarında yapılan çalışmalar ile iki oyun alanının zemini düşme ve yaralanmaların etkisini azaltan yumuşak kauçuk ile kaplandı. Parkın yeşil alanlarındaki sulama fıskiyeleri de yapılan yenileme çalışmalarından payını aldı. Yapılan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından Mehmet Ali Büklü Parkı artık daha çok spor yapılabilen bir park olmanın yanında özellikle yürüyüş yapmak isteyen Kartallıların gözdesi haline geldi.

Kartal Belediyesi’nin sosyal tesisi Jüpiter Gezegen Cafe ise parkın ziyaretçileri için kısa bir süre önce hizmete girdi.