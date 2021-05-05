Kartal’da kreş öğretmenlerine yönelik “Ev İçi Şiddet Eğiticiler Eğitimi” semineri düzenlendi

Kartal Belediyesi, kadına yönelik şiddeti önlemek amacı ile verdiği seminer, panel, konferans ve eğitimlerine pandemi sürecinde de online olarak devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü’ne bağlı 15 kreşte görev yapan öğretmenlere yönelik, önemli bir eğitim semineri düzenlendi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde 25 Kasım’da Kartal Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Protokolü" kapsamında düzenlenen eğitime, Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim veren öğretmenler katıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına şiddet, ev içi şiddet, acil yardım hatları konularında bilinçlendirme faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla düzenlenen “Ev İçi Şiddet Eğiticiler Eğitimi” semineri, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü tarafından verildi.

Üç saat süren ve toplam iki oturumdan oluşan eğitim seminerinde; Toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kalıpları, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ön yargıların farkına varmak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, buradan çıkınca aklınızda ne kalsın, kadına yönelik şiddet nedir, önleyici mekanizmaları nelerdir, sizler ne yapabilirsiniz? başlıkları, Federasyon Başkanı Güllü tarafından ele alındı.

Eğitim seminerinin sonunda kreş öğretmenleri Federasyon Başkanı Güllü’ye sorularını yöneltti, gerçekleştirilen soru cevap bölümünün ardından eğitim sona erdi.

Aile içi şiddet acil yardım hattı broşürleri 50 binin üzerinde haneye ulaştı

Kartal Belediyesi olarak şimdiye kadar attıkları her adımda, kadın mağduriyetini azaltmaya gayret gösterdiklerini söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, imzalanan protokol ile birlikte bir ihbar geldiğinde anında emniyet güçleriyle paylaşılan, orada aynı anda harekete geçilip gerekli kontrollerin sağlanarak, ekiplerin yönlendirildiği bir sürecin başladığını ifade etti. Öte yandan kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında kurulan 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı acil yardım hatlarının herkes tarafından bilinmesi için büyük bir duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi ile başlatılan saha hareketi kapsamında 50 binin üzerinde haneye Acil Yardım Hattı broşürünün ulaştırıldığını açıkladı.