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Kartal’da kadınların üretim ve dayanışması büyüyor

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi, ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’nda üretim yapan Kartallı kadınların birbirinden güzel el emeği ürünlerini, vatandaşlarla buluşturuyor. Kartal Belediyesi ayrıca kadınların bütçesine katkı sağlamak amacı ile kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri ve ilçenin farklı bölgelerine konumlandırılan ‘Satış Kulübeleri’ projesini de hayata geçirerek üretici kadınlara önemli bir fırsat sunuyor.

İSTANBUL 15.03.2022, 10:34
Kartal’da kadınların üretim ve dayanışması büyüyor

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi, ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’nda üretim yapan Kartallı kadınların birbirinden güzel el emeği ürünlerini, vatandaşlarla buluşturuyor. Kartal Belediyesi ayrıca kadınların bütçesine katkı sağlamak amacı ile kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapabilecekleri ve ilçenin farklı bölgelerine konumlandırılan ‘Satış Kulübeleri’ projesini de hayata geçirerek üretici kadınlara önemli bir fırsat sunuyor.

Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların sorunlarına karşı daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü kuran Kartal Belediyesi, ilçede yaşayan ve aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınların ürettikleri el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta, kanaviçe ve gıda gibi ürünlere, ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’nda vatandaşların erişmesine olanak sağlıyor.

Hamam Sokak’ın renkli yüzü ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’

Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi ve Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün desteği ile kurulan ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’, Kartal’ın önemli lokasyonlarından olan Hamam Sokak’ta rengârenk atmosferi ile hizmet veriyor.

El emeği ile üretim yapan ancak ürünlerini tüketici ile buluşturma konusunda sıkıntı yaşayan kadınlar için harekete geçen Kartal Belediyesi, Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi bünyesinde örgütlenen kadınlar için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Söz konusu proje kapsamında ‘Kartal Kadın Emeği Pazarı’nın yanı sıra; el emeği üretim yapan kadınlara yönelik, kapalı tezgâh kulübeleri de Kartal Belediyesi tarafından ilçenin belli noktalarına konumlandırılmaya başlandı. Kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek üzere hayata geçirilen proje ile el emeği satış stantlarının sayısı her geçen gün artırılarak Kartal’ın mahallelerine yerleştirilecek.

Satış Kulübeleri, Kartal’ın mahallelerine yerleştirilecek

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadın Emeği Pazarı ve ‘Satış Kulübeleri’ projesine yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kartal Belediyesi olarak, yaşadığımız kentte cinsiyet eşitliğini sağlayacak sosyal projeler üretmeye çok önem veriyoruz. Bu bağlamda, yakın zamanda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müzü organizasyon yapımıza eklemiştik. Şimdi de kadınlar arasındaki dayanışmanın en güzel örneklerinin yer aldığı ve birbirinden kıymetli el emeği ürünlere erişebildiğimiz Kadın Emeği Pazarlarımız, kadınların ekonomik hayata katılmalarının güzel bir sonucu olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tamamladığımız Aşevi ve Gıda Bankası projesine paralel olarak Kartallı kadınların aile bütçesine katkı sağlaması, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, sosyal ve kültürel hayatta daha çok yer almalarını desteklemek amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde ve Kartal Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi bünyesinde örgütlenen kadınlara, Kartal’ın belli noktalarında satış için kapalı tezgâh kulübeleri kondu.

Şu an için daha önce kadınların el emeği ürünlerinin satış alanı olarak kullandığı yere, Mehmet Ali Büklü Parkı’nda bulunan kafenin yanına ve kısa süre içinde Fatih Boylan Parkı olmak üzere birçok mahalleye bu satış kulübeleri yerleştirilecek. Böylelikle kadınlar, kendi ürünlerini mahallelerinde satabilme şansına sahip olurken, komşular arasında da güçlü bir dayanışma sağlanmış olacak.”

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