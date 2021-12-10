Kartal’da hedef doğaya zarar vermeden dönüşüm

Kartal Belediyesi, ilçe genelinde tüm atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Kartal Belediyesi, yaptığı çalışmalarla tüm atıkların kaynağında toplanarak doğaya zarar vermeden dönüşümünü amaçlıyor.

İş yeri ve binalara geri dönüşüm kutusu desteği

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ilçe genelinde yürüttüğü geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında iş yerleri, siteler vb. alanlar için talepte bulunan vatandaşlara ‘ambalaj atık kutusu’ desteği sağlanıyor. Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi (KİMER) üzerinden gelen talepler doğrultusunda ‘ambalaj atığı kutuları’ talep sahiplerine iletildi. Dağıtımı yapılan geri dönüşüm kutularında biriken atıklar belediye ekipleri tarafından belirli aralıklarla toplanarak dönüşümü sağlanacak.

‘Sıfır Atık’ çalışmalarına hız veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, atık yönetimi konusunda fark oluşturmak, hanelerde oluşan ambalaj atıklarının dönüşümü için de hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz yıl boyunca yaklaşık 350 bin kişiyle iletişim kuran Komşu İletişim Merkezi’ne gelen talepler değerlendirilerek yapılan çalışmayla, Kartal’da bulunan tüm atıkların doğaya zarar vermeden dönüşümü amaçlanıyor.