banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Kartal’da fener alayında buluşan binler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu

Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. “Cumhuriyet Yürüyüşü” adı verilen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

İSTANBUL 30.10.2021, 09:03
Kartal’da fener alayında buluşan binler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu

Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. “Cumhuriyet Yürüyüşü” adı verilen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve binlerce vatandaş fener alayına katıldı. ’Cumhuriyet Yürüyüşü’ adı verilen yürüyüş Kartallı Kazım Meydanı’ndan saat 19.00’da başlayıp Kartal Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşte dev Türk Bayrağı ve Atatürk bayrağı açıldı. Cumhuriyet Yürüyüşünde gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle coşkulu marşlar eşliğinde yürüdü.

“Kartal’da bayram coşkusu bir başka”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 29 Eki Cumhuriyet Bayramı’ndaki yapılan etkinliklerden söz ederek, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü, Kartal Meydandayız. Biz biraz evvel 10 binlerce Kartallı komşumuzla birlikte Kuvay-ı Milliye kahramanı Kartallı Kazım Meydanı’ndan yürümeye başladık. Ve bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtının olduğu Kartal Meydanı’na geldik. Bu anlamlı yürüyüşün ardından 10 binlerle birlikte Cumhuriyet coşkusunu birazdan Cem Adrian konseriyle yaşamaya devam edeceğiz. Kartal’da Cumhuriyet Haftası kutlamaları dün başladı. 28 Ekim Selda Bağcan konseriyle başladı. Yarın Gazapizm, pazar günü de Haluk Levent konseri olacak. Dört gün boyunca çocuk etkinlikleri, mahalle şenlikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel satranç turnuvaları ve basketbol turnuvaları gibi spor aktiviteleri gerçekleşiyor. Sanat atölyeleri gerçekleşiyor. Çünkü bu Cumhuriyet kutlanmaya değer, 98 yıl dile kolay, tam 98 yıl önce o zor şartlarda birçok badireleri anlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aynı zamanda Cumhuriyet’i kurarak ’egemenlik kayıtsız şartsız’ milletindir dedi. Halkın kendi kendini yönetmesine imkan tanıdı. Padişahlığı ortadan kaldırdı. Ve kısacası Cumhuriyet kazanımlarının hem bilincinde olmamız gerekiyor, hem sahaya çıkmamız gerekiyor, hem de bekçisi olmak gerekiyor. Biz gençlere de bu görev düşüyor. Arkamda 10 binlerce Kartallı genç ve 10 binlerce Kartallı komşum var. Dolayısıyla Kuvay-ı Milliye kahramanlarının izinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de yolundan gitmeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Kartal’da bayram coşkusu bir başka” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3