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Kartal’da Dünya Sanat Günü’ne yakışır kutlama

Kartal Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü, sanatın birçok disiplinini içeren dolu dolu bir etkinlik programı ile kutlayacak. Kartal Sanat Sokağı’nın da açılışının gerçekleştirileceği ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılacak olan etkinlikler, 15 Nisan Cuma günü saat 11.00’da başlayacak. UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) Dernek Başkanı Bedri Baykam ve yüzlerce sanatçı da Kartal Belediyesi’nin organizasyonuna katılımlarıyla destek verecek.

İSTANBUL 14.04.2022, 10:26
Kartal’da Dünya Sanat Günü’ne yakışır kutlama

Kartal Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nü, sanatın birçok disiplinini içeren dolu dolu bir etkinlik programı ile kutlayacak. Kartal Sanat Sokağı’nın da açılışının gerçekleştirileceği ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılacak olan etkinlikler, 15 Nisan Cuma günü saat 11.00’da başlayacak. UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) Dernek Başkanı Bedri Baykam ve yüzlerce sanatçı da Kartal Belediyesi’nin organizasyonuna katılımlarıyla destek verecek.

Kartal Belediyesi, “15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde sanatın birleştirici gücünde buluşuyor, barışa sanatla evet diyoruz.” mottosu ile Dünya Sanat Günü’nü adına yakışır etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Sanat Sokağı’nın açılışı Dünya Sanat Günü’nde gerçekleştirilecek

Geçmiş yıllarda ilçenin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi’nin, yeniden eski ve güzel günlerine dönmesi için ‘Sanata El Ver’ sloganı ile çalışma başlatan Kartal Belediyesi; Sanat Akademisi öğrencilerinin, Kartallı sanatçıların, gazetecilerin, yazarların, tiyatrocuların, birçok gönüllünün ve kültür, sanat, edebiyat derneklerinin katkısı ile renklenen Sanat Sokağı’nın açılışını da yine Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirecek.

Ukraynalı ve Rus sanatçılar sahne alarak barış mesajı verecek

Açılışta Ukraynalı sanatçı Slava Lobanov (Gitar vokal) ve Rus sanatçı Simon Shiriaev (Davul) birlikte sahne alarak sanatın birleştirici gücüne dikkat çekilerek barış mesajı verecek. Sanat Sokağı’nda yapılacak etkinlikler çerçevesinde “Barışa el bas” panosuna katılımcılar boyalı elleriyle imza atacak.

Etkinliklerde ayrıca filografi- kâğıt rölyef geleneksel çini ustalığının en güzel örneklerini barındıran Bahar Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Serginin açılışı; 15 Nisan saat: 12.00’da İstasyon Caddesi, Sanat Sokağı’nda yapılacak.

Ukraynalı, Rus, Kübalı ve Türk müzisyenlerin yer alacağı etkinliklerde çocuklar için de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılacak olan etkinliklere UPSD Dernek Başkanı Bedri Baykam ve yüzlerce sanatçı da katılımlarıyla destek verecek.

15 Nisan Dünya Sanat Günü etkinliklerine ve Sanat Sokağı’nın açılışına Kartallı komşularını davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “İstasyon Caddesi’nin eski güzel günlerine dönmesi için başlattığımız çalışmaların ardından, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde Sanat Sokağımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Sanatın birçok disiplinini içeren renkli etkinlikler organize ettik. Kıymetli sanatçılarımızın da katılarak barış mesajları vereceği Dünya Sanat Günü etkinliklerimize tüm komşularımızı davet ediyor ve Kartal sanat ile yükselecek diyorum.” ifadelerini kullandı.

15 Nisan Cuma Dünya Sanat Günü programı

11.00 çocuk etkinlikleri

Atölye çalışmaları - pandomim, jonglör, tahta bacak, sihirbaz, balon şov, animatör gösterileri (popcorn ve pamuk şeker ikramı)

11.30 Sanat Akademisi dinleti ve resim performansı

Sanat Akademisi öğrencileri piyano ve perküsyon dinletisi

12.00 Açılış Konuşmaları

Bedri Baykam (Ressam) UPSD Başkanı

Gökhan Yüksel (Kartal Belediye Başkanı)

12.15 Barışa El Bas Etkinliği

Oluşturulan barış duvarına sanatçılar ve çocuklar boyalarla barışa el bas etkinliği yapacak

12.30 Barış Konseri

Türk-Ukrayna -Rus Grubu (Grup Barış) Konseri

(Basgitar Yaren Yiğitbaşı, Klavye Sercan Pamuk, Gitar Vokal Slava Lobanov (Ukraynalı), Davul Simon Shiriaev (Rus)

13.00 Çocuk Etkinlikleri devam

Atölye çalışmaları - pandomim, jonglör, tahta bacak, sihirbaz, balon şov, animatör gösterileri. (popcorn ve pamuk şeker ikramı)

13.40 Şiir Dinletisi

Dört kadın şairden barış ve bahar şiirleri

(Hilal Karahan, Ayça Erdura, Nalan Çelik, D. Nuray Erenler)

14.10 Perküsyon Show

Hakan Kaya (enstrüman performansı)

14.40 Performans Gösterisi

Metin Önderoğlu tek kişilik performans

15.10 Kübalı Grup Konser

Ala Loca Band - Kübalı Müzik Grubu

(Joiner Luis Perdomo Gutierrez, Keily Fidel Riquelme Martnez, Ixchel Alondra Enciso Espinosa, Nider Norberto Santiesteban Pupo)

15.45 Barış Elçisi Barış Manço’dan Şarkılar

Barış Gülhane (Dünya Barış Elçisi Barış Manço’dan Şarkılar)

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