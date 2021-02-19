banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! 19 Şubat Çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
Nevşin Mengü Pervin Buldan'a açık açık sordu: PKK ile irtibatınız var mı?
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
İmamoğlu, Erdoğan'dan onay ve yardım istedi
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
Tarsus'taki kazı evi, Google Haritalar'a 'gizemli ev' olarak girdi
banner448

Kartal’da dayanışma büyüyor, aşevi ve gıda bankası açılış için gün sayıyor

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hayata geçirilmesi planlanan ve her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak olan aşevi ve gıda bankasının temeli atıldı.

İSTANBUL 19.02.2021, 13:53
1
Kartal’da dayanışma büyüyor, aşevi ve gıda bankası açılış için gün sayıyor

Kartal Belediyesi tarafından, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak hayata geçirilmesi planlanan ve her gün binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak olan aşevi ve gıda bankasının temeli atıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, aşevlerinin toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederek, Covid-19 salgını sürecinde Kartal’da böyle bir ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini belirtti. Başkan Gökhan Yüksel, aşevi ve gıda bankasının bir an önce hayata geçirilmesi için temel atma çalışmasının gerçekleştiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü; "Covid-19 salgını, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de ekonomik anlamda zor bir sürece dâhil etti. Ekonomideki kötü gidişat, ihtiyaç sahibi komşularımızla dayanışmamızı büyütmemizi gerektiriyor. Sosyal belediyeciliğin gereğini yaparak, Kartal’daki ihtiyaç sahibi komşularımızın her gün sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak aşevi ve gıda bankası projemizi hayata geçiriyoruz. Projemiz ile bir yandan Kartal’da sıcak yemek ihtiyacı duyan komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız, bir yandan da depolanan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber dayanışmayla atlatacağız."

Aşevi ve gıda bankası

900 metrekare inşaat alanına sahip olan projenin 300 metrekaresi gıda bankasını, 600 metrekarelik alan ise idari bölümler ile aşevi alanını oluşturuyor. Tesisin birinci kısmında gıda bankası, gıda bankası deposu ve iki adet soğuk hava deposu yer alacak. İkinci kısım ise yönetim ve aşevi olarak iki alana ayrılacak.

Yönetim bölümünde; yönetim odaları, ofisler, yemekhane, bay ve bayan soyunma odaları ile tuvaletler bulunacakken; aşevi bölümünde ise şarküteri, sebze ve et depoları, depoların yan tarafında şarküteri hazırlık, sebze hazırlık ve hamur hazırlık alanları olacak ve bu alanların önünde de bulaşık bölümü yer alacak. Yine aşevi kısmında; patates, soğan deposu, kuru bakliyat deposu, sarf depo (ana yemeklerin hazırlığı için gerekli yan malzemelerin, baharatların bulunduğu alan), kimyasal depo (temizlik ürünleri), kazan yıkama alanı ile sıcak mutfak ve paketleme alanı olacak.

Aşevi günlük 10 bin kişiye yemek verme kapasitesine sahip olmakla birlikte, acil durumlarda bu sayı 20 bin kişilik yemek verme kapasitesine kadar çıkabilecek. Gıda bankası ise aylık 2 bin 500 kişiye kuru erzak yardımı yapabilme kapasitesine sahip olacak.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 22 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16