Kartal’da Covid-19 denetimleri devam ediyor
DÜNYA ÇAPINDA SALGINA NEDEN OLAN COVİD-19 VİRÜSÜNÜN YAYILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA ALINAN TEDBİRLER, KARTAL’DA KONTROL EDİLMEYE DEVAM EDİYOR. KARTAL KAYMAKAM’I ABDULLAH DEMİR; KARTAL BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN TOZKOPARAN VE İLÇEDEKİ DİĞER KURUMLARIN YETKİLİLERİ İLE BİRLİKTE DENETLEMELERDE BULUNDU.
Dünya çapında salgına neden olan Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler, Kartal’da kontrol edilmeye devam ediyor. Kartal Kaymakam’ı Abdullah Demir; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan ve ilçedeki diğer kurumların yetkilileri ile birlikte denetlemelerde bulundu.
Kartal Eski Yakacık Caddesi üzerinde başlayan denetimlerde esnafın ve vatandaşların maske, mesafe, hijyen gibi bazı kurallara ne kadar uydukları kontrol edildi. Kaymakam Abdullah Demir; kuaför, market gibi işletmelerin yanı sıra; taksi, minibüs ve Marmaray Kartal İstasyonu’nda da incelemelerde bulundu.
Hem esnafa hem de müşterilere maske, mesafe ve hijyen tedbirleri konusunda bilgi veren Demir, denetimlerin halk sağlığının korunması için yapıldığını hatırlattı.
|İmsak
|05:45
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:30
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2