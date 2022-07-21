Kartal’da çeyrek asırlık sorunlara İBB ile ortak çözüm

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile birlikte, ilçenin adeta kanayan yarası haline gelen, 25 yıllık altyapı sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana hayata geçirilen çalışmalarda, 19 mahalle ve 90 sokakta; toplamda 14 bin 131 metre uzunluğunda yeni altyapı sistemi çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların neticesinde Kartal’da yağmur suyu sistemi ile atık su sistemleri ayrıştırılarak Marmara Denizi’ne atık suyun dökülmesinin önüne geçildi, kentin altyapısı 4 kat büyüdü.

Kartal Belediyesi ve İBB, Kartal’ın kronik altyapı sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Özellikle COVİD-19 salgınında, sokağa çıkma yasağının sürdüğü günlerde, ilçede altyapı konusunda büyük hamleler gerçekleştirilirken, son olarak; Kordonboyu ve Uğur Mumcu Mahallelerinde de altyapı çalışmalarına hız verildi.

Kentin altyapısı 4 kat büyüdü

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalarda, 90 sokakta; 7 bin 657 metre atık su, 6 bin 474 metre yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirilerek, 25 yıllık sorunlara adeta neşter vuruldu. Yoğun bir mesainin harcandığı büyük altyapı atılımı sayesinde hem Kartal’da yağmur suyu sistemi ile atık su sistemleri ayrıştırılarak Marmara Denizi’ne atık suyun dökülmesinin önüne geçildi hem de kentin altyapısı 4 kat büyüdü.

Kordonboyu ve Uğur Mumcu Mahallelerinde yaklaşık 6 kilometrelik yeni hat

Son olarak, Kordonboyu Mahallesi Meşeli Ayazma Caddesi ve Eski Yakacık Caddesi’nde 700 metre yağmursuyu hattı çalışması ile Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Turan Damgacı Sokak’ta 2.5 km atık su ve 2,5 km yağmursuyu hattı çalışması başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında, uzun yıllardır altyapı yetersizliğinden dolayı sorun yaşayan mahalle sakinlerinin ve bölge esnafının rahat bir nefes alması hedefleniyor.

Başkan Gökhan Yüksel: “Çalışmalar, Kartal’ın tamamında devam edecek”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da İBB ile birlikte altyapı çalışmalarının devam edeceğini kaydederek; “Kartal’da İBB ile ortak gerçekleştirdiğimiz altyapı atılımı ile son 25 yılda görülmemiş bir yatırım gerçekleştiriyoruz. 19 mahallede ve 90 sokakta 15 bin metreye yakın bir yenileme sistemi gerçekleştirdik. Bugüne kadar ne yazık ki ihmal edilen bir sorundu. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesi ile beraber, Kartal’da işbirliği ile bu sorunu direkt gündemimize aldık. Tabii, bu çalışmalar ara vermeden Kartal’ın tamamında devam edecek. Altyapı, yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleri yaparak cadde ve sokaklarımızı modern hale getirmeye, onlara prestij kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.