Kartal’da boş arazide bulunan şüpheli minibüste bin 70 litre etil alkol ele geçirildi

Kartal’da emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmalarda bir arazi içerisinde park halinde bulunan minibüse yönelik yapılan kontrolde araç içerisinde bin 70 litre etil alkol, 18, 59 litre konsantre madde ve 78,53 litre sıvı madde ele geçirildi. Araç sahibi A.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemleri yapılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Olay 6 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki bir arazi içerisinde gerçekleşti. Emniyet güçlerinin şüphesi üzerine bir arazi içerisinde park halinde bulunan bir minibüse yönelik yapılan kontrolde araç içerisinde alkol bulunan şeffaf bidonlar olduğu ve çevreye koku yaydığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu minibüste bin 70 litre etil alkol, 18,59 litre konsantre madde, 78,53 litre sıvı madde, 1 adet boş bidon, 1 adet üzerinde hortumlar bulunan elektronik cihaz, 1 adet adaptör ve 20 adet etiket ele geçirildi.

Emniyet güçleri tarafından konu ile ilgili yakalanan minibüs sahibi A.K. isimli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.