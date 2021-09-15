Kartal’da baştan aşağı yenilenen parka İmamoğlu ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yenilenerek hizmete sunulan Atatürk Parkı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İBB ve Kartal Belediyesi’nin ortak çalışması ile zemini tamamen yenilenerek, yeşillendirilen, yeni yapılan muhtarlık binası, oturma alanları, oyun ve fitness grupları ile çok daha işlevsel ve estetik hale getirilen Atatürk Parkı ziyaretlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

Tamamlanarak kullanıma açılan park ziyareti sırasında İBB Başkanı İmamoğlu, Kartallı vatandaşlarla sohbet edip, sorun ve beklentilerini dinledi, eksiklik saptadığı noktalarda ekiplere talimatlar verdi. Vatandaşlar ise parkın yenilenen halinden duydukları memnuniyeti dile getirerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

“Atatürk Parkı Kartal’ın hafızasıdır”

Çalışmalar hakkında konuşan Başkan Gökhan Yüksel de "Daha önce atıl haldeki Atatürk Parkımızı, İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da desteğiyle yenileyerek komşularımızın kullanımına açmaya hazırlanıyoruz. Atatürk Parkı Kartal’ın hafızasıdır. Çocukluğumuzda bu parkta festivaller yapılırdı. Atatürk Parkı’nı hafızamızdaki eski günlerine geri getirmek için Ekrem Başkanla çalışıyoruz. Kartal’ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için ciddi bir gayret içindeyiz. Söz verdiğimiz gibi Kartal’da yeşil alan miktarını artırıyoruz." dedi.

“Beltur hizmet verecek”

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Belediye Başkanımızın sürekli bahsettiği ve önemsediği bir alan. Büyükşehir yetkisinde olup ne yazık ki uzun yıllar bakımsız kaldı. Hızlıca burayı düzenli ve işgallerden arınmış bir park haline getirdik. Ayrıca BELTUR’un da hizmet vereceği bir alan oluşturduk. Daha da güzel oldu. Keyifli bir parkımızın Kartal’a hizmet vermesini çok istiyoruz. " dedi.

“Devlet Demiryolları Kartal’a hizmet talebimize dönüş yapmıyor”

Devam eden ve planlanan projeler hakkında da konuşan İmamoğlu, "Kartal’ın sahilinde de çalışmalarımız sürüyor, sahile yakışan balık satış alanlarını hizmete sokacağız. Neyzen Tevfik Meydanı için çok güzel bir düzenleme yapacağız, hatta projenin son durumu hakkında bilgi aldım. Ne yazık ki Devlet Demiryolları, tren yolunun alt kısmında bulunan metruk alanlarla ilgili düzenleme yapma talebimize aylardır cevap vermiyor. Bu beni üzdü. TCDD’nin Kartal’a verilecek bir hizmete dönük hiçbir cevap vermemesini şaşkınlıkla izliyorum. Ben bugün meydanla ilgili arkadaşlarıma imalata başlamalarını söyledim. Biz bize ait kısımları bitireceğiz. Ondan sonra, takdiri vatandaşa bırakacağız. Ama bu arada Türkiye Cumhuriyeti’nin kadim kurumu, Devlet Demiryolları, o kadim kurumun kavramına yakışır bir biçimde hizmetin engellenmemesi yönünde bize dönüş yaparsa da mutlu oluruz. Kartal ile ilgili hizmetlerimiz sürecek, bu anlamda Belediye Başkanımız, güzel hizmetleriyle gerçekten İstanbul’un en önemli ilçelerinden biri olan Kartal’a, tarihinin en güzel dönemini yaşatacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Kordonboyu’na yeni muhtarlık binası

Atatürk Parkı’nın içerisinde yer alan Kordonboyu Mahalle Muhtarlığı da yenileme çalışmaları kapsamında yıkılıp yeniden inşa edildi. İnşası tamamlanan muhtarlık binasına giderek burada Kordonboyu Mahalle Muhtarı Arzu Keskin ile bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Gökhan Yüksel, muhtara hayırlı olsun dileklerini iletti. Muhtar Keskin iki başkana da ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek hem Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen çalışmalar hem de yeni muhtarlık binası için kendilerine teşekkür etti.

Atatürk Parkı baştan aşağı yenilendi

9 bin 973 metrekarelik proje alanının bin 600 metrekaresinde granit taş imalatı, 600 metrekaresinde solisyonlu yol imalatı ve 5 bin metrekaresinde çim ekimi gerçekleştirildi. Yenilenen Atatürk Parkı, yeşil alanın yanı sıra oturma, oyun ve fitness grupları ve yürüyüş yolunu da içinde barındırıyor. Park alanında güvenlik kameraları, aydınlatma sistemi ve otomatik sulama sistemi de bulunuyor.

Ayrıca parka çok sayıda ağaç dikilerek yeşillendirme çalışması gerçekleştirildi. Parka dikilen ağaçlar ve bitkiler arasında Londra çınarı, süs eriği, Amerikan sığlası, alev ağacı ve alev çalısı, nandina cennet bambusu, pitos çalısı, kartopu ağacı, manolya, lavanta, defne ve oya ağacı yer alıyor.