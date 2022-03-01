banner526

banner527

banner420

Son Dakika
LPG'ye zam bekleniyor!
LPG'ye zam bekleniyor!
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı
Gelir, emlak ve çevre temizlik vergisi ödemeleri başladı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı
Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

Kartal’da ‘Atıklardan Hayal Dünyası, Tablo ve Tasarım Yarışması’ başladı

Kartal Belediyesi, çocuk ve gençlerde çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile örnek bir projeye daha imza atıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Atıklardan Hayal Dünyası’ adını taşıyan ‘Tablo ve Tasarım Yarışması’ ile ilçedeki lise ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler, hayal dünyalarını atık malzemeler kullanarak oluşturacakları tablo ve tasarımlara yansıtacak.

İSTANBUL 01.03.2022, 11:50
Kartal’da ‘Atıklardan Hayal Dünyası, Tablo ve Tasarım Yarışması’ başladı

Kartal Belediyesi, çocuk ve gençlerde çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile örnek bir projeye daha imza atıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Atıklardan Hayal Dünyası’ adını taşıyan ‘Tablo ve Tasarım Yarışması’ ile ilçedeki lise ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler, hayal dünyalarını atık malzemeler kullanarak oluşturacakları tablo ve tasarımlara yansıtacak.

Çevrenin korunmasına, var olan doğal yaşam alanlarının artırılmasına ve gelecek nesillere aktarımına yönelik başarılı projeler üreten ve söz konusu çalışmaları, otoriteler tarafından ödüllendirilerek takdir gören Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, örnek bir projeye daha imza atıyor. Müdürlük, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında; özellikle çocuk ve gençlerin odağını çevreye yöneltmek, geri dönüşüm atıkları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak ve farklı malzemeler kullanarak sanatsal çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla ödüllü bir geri dönüşüm yarışması başlattı.

‘Atıklardan Hayal Dünyası’ adı ile hayat bulan geri dönüşüm temalı ‘Tablo ve Tasarım Yarışması’nda ilçedeki ortaokul ve liselerden katılım sağlayacak olan öğrenciler; ambalaj atıkları elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemeler kullanarak tablo ya da tasarım eseri oluşturacak.

Son teslim tarihinin 27 Mayıs 2022 olduğu yarışmada öğrenciler, saat 16.00’ a kadar Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne gelerek eserlerini teslim edebilecek. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde dereceye giren katılımcıların ödülleri ise 5 Haziran 2022 Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecek.

Başkan Gökhan Yüksel öğrencileri hünerlerini sergilemek üzere yarışmaya davet etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de öğrencileri hünerlerini sergilemek üzere yarışmaya davet ederek şunları söyledi: “ Kartal Belediyesi olarak geri dönüşümü mümkün olan atıkların, kaynağında diğer atıklardan (çöp) ayrı toplanıp yeniden kullanımının sağlanarak yeni bir ürüne dönüştürülmesi konusunda farkındalık oluşturmak, bu konudaki çevre bilincini geliştirmek ve öğrencilerin tasarım becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak için yeni bir yarışma düzenledik. Günlük hayatta tükettiğimiz ürünlerden geriye, yeniden kullanımı veya geri kazanımı mümkün olan atık malzemeler bulunuyor. Bizler de bu yarışma ile atık malzemeleri değerlendirmekle beraber öğrencilerde gözlem, araştırma, sorgulama ve tasarım yönlerinin açığa çıkmasını hedefledik. İlçemizde bulunan ortaokul ve liselere yönelik düzenlemiş olduğumuz “Atıklardan Hayal Dünyası” Tablo ve Tasarım Yarışması için son katılım tarihi 27.05.2022 Cuma günü, saat 16.00’dır. Yarışmaya katılacak olanlardan ilk 3 e giren eserler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ödüllendirilecek. Katılım şartlarına uyan tüm öğrenci kardeşlerimi bu yarışmada hünerlerini sergilemeye ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya davet ediyorum“ dedi.

Yarışma Şartları ise şöyle;

Tablo ve tasarım yarışmasına okullar, bir öğretmen liderliğinde en fazla 5 kişilik (öğrenci) grup olarak ya da bireysel olarak katılabilirler.

Okullar istedikleri sayıda tablo ya da tasarım eseriyle yarışmaya katılabilecektir. Her grup ya da öğrenci yalnızca 1 tablo ya da tasarım eseri ile başvuru yapabilecektir.

Tablo eserlerinin boyutları 50 x 70 cm, 60 x 90 cm ya da 80 x 120 cm ölçülerinden biri olacaktır. Tablo eserleri 5 mm kalınlığında mdf, kontraplak ya da sert mukavva karton zemin üzerine yapılacaktır.

Tablo eserlerinin arkasına, sağ üst köşeye 1 adet A4 kâğıdı yapıştırılarak bu kâğıda katılımcı okul adı, tasarımı yapan öğrencilerin ve öğretmenin adı soyadı, sınıfı, eser adı ve teslim tarihi bilgileri yazılmalıdır.

Tasarım eserlerinde minimum yükseklik 90 cm olacaktır, en ya da çap ölçülerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İlk 3 e giren eser sahipleri ödüllendirilecektir.

Katılımcıların eserleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilerek dereceye girenler tayin edilecektir.

Ödüller ise şu şekilde duyuruldu;

Birincilik ödülü (grup için): 2 bin 500 TL hediye çeki

Birincilik ödülü (bireysel için): Tablet

İkincilik ödülü (grup için): Bin 500 TL hediye çeki

İkincilik ödülü (bireysel için): Bisiklet

Üçüncülük ödülü(grup için): Bin TL hediye çeki

Üçüncülük ödülü(bireysel için): Akıllı bileklik

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18