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Kartal’da afet bilinci eğitimleri devam ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde doğal afetlere karşı “Sosyal Bilinç” oluşturma amacıyla hareket eden Kartal Belediyesi’nin; ilçedeki eğitim-öğretim kurumlarında verdiği deprem, yangın ve sel gibi afetlerin zararlarının azaltılmasını amaçlayan ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ devam ediyor. Bu kapsamda yapılan eğitimlerden biri daha Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda çalışan yardımcı personel ve gönüllü annelere verildi. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün de işbirliği ile gerçekleşen eğitimlerde, gerçekleşebilecek bir afet durumunda ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

İSTANBUL 10.12.2021, 10:01
Kartal’da afet bilinci eğitimleri devam ediyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde doğal afetlere karşı “Sosyal Bilinç” oluşturma amacıyla hareket eden Kartal Belediyesi’nin; ilçedeki eğitim-öğretim kurumlarında verdiği deprem, yangın ve sel gibi afetlerin zararlarının azaltılmasını amaçlayan ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ devam ediyor. Bu kapsamda yapılan eğitimlerden biri daha Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda çalışan yardımcı personel ve gönüllü annelere verildi. Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü’nün de işbirliği ile gerçekleşen eğitimlerde, gerçekleşebilecek bir afet durumunda ve sonrasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Depremde ilk 72 saat önemli

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığında görev alan ve profesyonel arama-kurtarma ekibinde bulunan uzman personelin verdiği ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimi’nde afet öncesinde yapılması gerekenler ve planlamalar anlatıldı. Evde tehlike anında neler yapılacağı ve afet durumunda toplanma yerleri ile ilgili bilgi veren uzmanlar; gerçekleşebilecek bir İstanbul depremi sırasında ilk 72 saatin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çök-Kapan-Tutun tekniği

Çocuk yuvasında kalan çeşitli yaş gruplarındaki çocuklardan sorumlu yardımcı personel ve gönüllü annelerin gerçekleşebilecek bir afette çocuklara yol göstermeleri gerektiğini kaydeden uzman eğitimci, afet sırasında önceliğin hayatta kalmak olduğunu söyledi. Deprem sırasında ‘Çök - Kapan - Tutun’ tekniğini gösteren sivil savunma uzmanı kaçınılması gereken durumlar ile ilgili de bilgi verdi.

Afet Bilinci Eğitimleri hayat kurtarıcı

Afet ve acil durum çantasının hazırlanışı ve acil durum telefonları hakkında bilgilerin verildiği ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı eğitimin ardından Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar söz aldı. Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası’nda kalan çocukların ve görevlilerin bu eğitimi alması için girişimde bulunduklarını ve yangın konulu bir başka eğitimin de verileceğini belirtti. Dipşar; afet konusunda bilinçlenme ile gerçekleşebilecek bir afette pek çok hayatın kurtulabileceğini söyledi.

Yakacık Hatice Abbas Halim Sevgi Evleri Çocuk Yuvası Müdürü Kenan Arslan ise hem eğitime katılanlara, hem hayati bilgiler veren Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerine, hem de bu eğitimin verilmesine vesile olan Kreş Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. Çocukların sorumluluğunun ağır olduğunu ve gerçekleşebilecek bir afet durumunda bu sorumluluğun katlandığını kaydeden Arslan, verilen bilgileri çocuklara da aktaracaklarını ifade etti.

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