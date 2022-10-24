Kartal’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu doyasıya yaşanacak

Kartal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. yılını düzenleyeceği kutlama programıyla birlik ve beraberlik içinde kutlayacak.

“Cumhuriyetin ışığı hiç sönmez” sloganıyla yapılacak olan kutlamalarda gündüz etkinlikler, akşam ise fener alayı ve konserler ile Cumhuriyet coşkusu doyasıya yaşanacak. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kutlama programı her yıl olduğu gibi bu yıl da 14.00-18.00 saatleri arasında Kartallı Kazım Meydanı’nda düzenlenecek olan çocuk etkinlikleri ile başlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam ise Fener Alayı ile başlayacak. Kartallı Kazım Meydanı’ndan 19.00’da başlayacak olan Fener Alayı ile Kartal Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirilecek. Kutlamalar, Kartal Meydanı’nda yapılacak olan konser programıyla devam edecek. Cumhuriyet Bayramı coşkusu saatler 20.30’u gösterdiğinde Oğuzhan Koç konseriyle devam edecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Oğuzhan Koç, sahne alarak Kartallılarla buluşacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl kutlamalarına “Haydi Kartal! Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayalım.” diyerek tüm Kartallı komşularını davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Geleceğimizi ancak Cumhuriyet ışığı aydınlatır! Cumhuriyetin ışığında aydınlanan memleketimizin bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Kartal’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde; 30 Ekim Pazar günü ise Kartal Meydanı’nda saat 18.00’de Taner Özdemir konseri, 19.30’da Halk Oyunları gösterileri, 20.30’da ise Türk Halk Müziği’nin beğenilen ismi Resul Dindar konseri düzenlenecek.