Kartal yeni yıla ışıl ışıl giriyor

Kartal Belediyesi yeni yıla sayılı günler kala ilçedeki cadde, sokak ve meydanları rengârenk ışıklarla donatarak ‘yılbaşı’ konseptli dekorları kentin en işlek noktalarına yerleştirdi.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla led lambalar kullanılarak kentin en işlek noktalarından; Kızılay Bulvarı, Ankara Caddesi, Çınar Caddesi ve Hamam Sokak boydan boya süslendi. Belediye ekipleri özellikle gece saatlerinde çalışarak yüzlerce metre uzunluğundaki cadde sokak ve bulvarlardaki ışıklandırma çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak hazır hale getirdi.

Rengârenk aydınlatmaların kullanıldığı Ankara Caddesi’nin girişine üzerinde ‘Mutlu Yıllar’ yazan bir tak yapılırken yine led lambalarla kaplı ışıl ışıl bir kardan adam ve geyik gibi çeşitli figürler de Kartal’a gelenleri selamlamaya başladı.

Eğlence mekânlarının bulunduğu Hamam Sokak ile Kızılay Bulvarı ve Çınar Caddesi de led lambalarla kurulan ışık perdeleri ve taklarla boydan boya ışıklandırıldı.

Kartal’da uygulanan ve görsel şölen sunan yılbaşı süslemeleri vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılaştı. Süslemeleri gören vatandaşlar ışıklı dekorlara büyük ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi.