Kartal, Sevgililer Günü’nde sürpriz dolu etkinliklere sahne olacak

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen Kartal Belediyesi, bu yıl da birbirinden renkli ve özel etkinliklerin adresi olacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ‘Aşk Kartal’da’ temasından hareketle unutulmaz bir Sevgililer Günü organizasyonunu Kartallılar ile buluşturuyor. Kentin farklı noktalarında gün boyunca düzenlenecek olan Sevgililer Günü etkinlikleri ile Kartallılar bu özel günün keyfini doyasıya yaşayacak.

İstasyon Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadın Emeği Pazarı’nda yapılacak olan etkinlikler, 14 Şubat Pazartesi saat 13.00’da çeşitli ikramların yapılması, keman resitali, gül ve balon dağıtımı ile başlayacak.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Aydilge sahnede!

14 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında Kartal 23 Nisan Caddesi ise konser etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Kartallılar Sevgililer Günü’nü ilk olarak saat 15.00’da sanatçı Murat Teker ve orkestrasının aşk şarkıları ile karşılayacak.

Saatler 16.15’i gösterdiğinde ise Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Aydilge sahneye çıkacak. ‘Aydilge İle Sevdaya Dair Akustik’ adını taşıyan konserde sanatçı, Sevgililer Günü’ne özel bir konser repertuvarı ile Kartallılara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Ücretsiz katılıma açık olacak konserlerin kapanışını ise sanatçı Mehtap Meral gerçekleştirecek. ‘Şairce Sevmek’ konseri ile saat 18.00’da sevenleri ile buluşacak olan sanatçı, romantik şarkıları ile Kartallılara müzik ziyafeti sunacak. Konserde ayrıca şiir dinletileri ve dans gösterileri de yer alacak.

Başkan Gökhan Yüksel’den etkinliklere davet

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Kartal’da sevginin değerini, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın huzurunu komşularımızla birlikte yaşayabilmek için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” diyerek, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde düzenlenecek olan etkinliklere tüm Kartallı komşuları davet etti.