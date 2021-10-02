Kartal Kitap Fuarı gazeteci yazar Halil Delice’yi ağırladı

Kartal Belediyesinin düzenlediği Kartal Kitap Fuarı, 7. gününde gazeteci yazar Halil Delice’yi konuk etti.

Kartal Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Kartal Meydanı’nda kurulan Kartal Kitap Fuarı birçok yazar ve okuru bir araya getirmeye devam ediyor. Kitap fuarı, 7. gününde gazeteci yazar Halil Delice’yi ağırladı. Uzun yıllar TGRT FM’de program hazırlayan ve yaklaşık 10 kitap yazarak okuyucularıyla buluşan Delice’nin söyleşisine kitapseverler ilgi gösterdi.

Söyleşide konuşan gazeteci yazar Halil Deliceli, ”10’a yakın kitabım var. Bunların da tabii büyük bir kısmı güreş ve pehlivanlarımız ile ilgili. İlk kitabımız olan ‘Koca Yusuf’ kitabı 2005 yılında Türkiye gazetesinde tefrika olarak yayınlandı. Ve ondan sonra diğer kitaplarımız geldi. ‘Kara Ahmet’ o da tefrikaydı. Güreş ile kızıl elmayı aradı diye, Bizim güreş ile ilgimiz bir söz vardır; ‘her Türk asker doğar’ diye. Ben diyorum ki her Türk güreşçi doğar. Daha anneden doğduktan sonra bebeklik çağımıza annemiz ile babamız ve kardeşlerimiz ile boğuşarak güreşe ısınıyoruz. Biz de Edirneli olmamız dolayısıyla 1987’den 2013’e kadar 24 sene Kırkpınar’ı fasılasını takip ettik. Yani bizzat Kırkpınar’a giderek takip ettik. O günden bugüne Kırkpınar’ı tanıtmaya devam ediyoruz. Genellikle insanlarımız güreş deyince kaba kuvvete dayanan şov yapan kimseler anlıyor. Güreş bir şov sporu değildir. Bunu isminden anlıyoruz. Güreş ‘kur’den gelir. Bu yiğit kimse demektir. Kureş daha sonra güreşe dönmüş. Yiğitliğe soyunma yiğitlik için gayret demektir” dedi.

“Yazarlar okuyucularıyla mutlaka buluşmalı”

Gazeteci yazar Halil Delice kitapların önemine değindi. Delice, “Kartal Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle bir organizasyonu tekrar yaptıkları için artık kitap okunmayan bir nesil kalmadı demiyoruz. Kitap okunmalı, kitap iyiliğe ve güzelliğe özellikle bizim değerlerimize gidiştir. Bunun başka çaresi yoktur. Kitap sevdirilmeli, kitap okunmalı yazarlar okuyucularıyla mutlaka buluşmalı” diye konuştu.

Halil Delice’nin 1987 yılından itibaren Rumeli tarihi ve kültürü, göçler alanında araştırmaları devam ediyor. Delice’nin kaleme aldığı on adet kitabı şöyle; ‘Kara Ahmet, Sultanın Aslanı, Mutluluk Sende, Türkiye Son Kale, Görmedin mi Aliş’i mi Turna Boyunda, Kırkpınar, Koca Yusuf, Beyaz Güle Alkan Düşünce, Hicret gülleri 1, Hicret Gülleri 2, Oğuz Han’dan 21. Yüzyıla Uzanan Altın Yay’

Kartal kitap fuarı Türkiye’nin önde gelen şair, yazar, gazeteci ve sanatçılarının katılımlarıyla devam ediyor. 100’e yakın yayınevinin yer aldığı Kartal Kitap Fuarı 3 Ekim’e kadar Kartal Meydan’ında devam edecek.