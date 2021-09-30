Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural’ı ağırladı

Kartal Kitap Fuarı’nın 5. gününün konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Fuarda söyleşi gerçekleştiren Vural’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesinin ev sahipliğinde 5 bin metrekarelik alanda 70 yayınevinin katıldığı ve toplam 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı’nda tanınan şair, yazar, sanatçı, yayıncı ve edebiyatseverler, söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinlikleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Fuarın 5. gününde konuk, teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Söyleşide Yılmaz Vural’a yazar Orhan Bahtiyar eşlik etti.

Kitap fuarına katılan Nihal Arslan, ”Kartal Belediyesi’nin yapmış olduğu en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bir kitapsever olarak seve seve koşa koşa geldim. Kitaplarımı da aldım ve almaya da devam edeceğim. Sosyalleşmek adına süper bir şey. Birebir okuduğumuz yazarlarla da tanışma fırsatı buluyoruz. Stantlarda da çok güzel bir şekilde ağırlanıyoruz” dedi.