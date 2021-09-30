banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural’ı ağırladı

Kartal Kitap Fuarı’nın 5. gününün konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Fuarda söyleşi gerçekleştiren Vural’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İSTANBUL 30.09.2021, 09:30
Kartal Kitap Fuarı 5. gününde Yılmaz Vural’ı ağırladı

Kartal Kitap Fuarı’nın 5. gününün konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Fuarda söyleşi gerçekleştiren Vural’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesinin ev sahipliğinde 5 bin metrekarelik alanda 70 yayınevinin katıldığı ve toplam 9 gün sürecek olan Kartal Kitap Fuarı’nda tanınan şair, yazar, sanatçı, yayıncı ve edebiyatseverler, söyleşi, imza günleri, konser ve kültür etkinlikleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Fuarın 5. gününde konuk, teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Söyleşide Yılmaz Vural’a yazar Orhan Bahtiyar eşlik etti.

Kitap fuarına katılan Nihal Arslan, ”Kartal Belediyesi’nin yapmış olduğu en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bir kitapsever olarak seve seve koşa koşa geldim. Kitaplarımı da aldım ve almaya da devam edeceğim. Sosyalleşmek adına süper bir şey. Birebir okuduğumuz yazarlarla da tanışma fırsatı buluyoruz. Stantlarda da çok güzel bir şekilde ağırlanıyoruz” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0