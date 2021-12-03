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Kartal ’da ’Engelsiz Yaşam Festivali’ne yoğun ilgi

Kartal Belediyesi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda hayatın her alanında uyum sağlama konusunda destek olmak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla engelli bireyler ve aileleri için “Engelsiz Yaşam Festivali” düzenledi. ’Engelsiz Kartal Yürüyüşü’ ile başlayan etkinliklere katılan Başkan Gökhan Yüksel, "Hep birlikte engelsiz bir yaşamı sunabiliriz" ifadelerinde bulundu.

İSTANBUL 03.12.2021, 09:58
Kartal ’da ’Engelsiz Yaşam Festivali’ne yoğun ilgi

Kartal Belediyesi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda hayatın her alanında uyum sağlama konusunda destek olmak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla engelli bireyler ve aileleri için “Engelsiz Yaşam Festivali” düzenledi. ’Engelsiz Kartal Yürüyüşü’ ile başlayan etkinliklere katılan Başkan Gökhan Yüksel, "Hep birlikte engelsiz bir yaşamı sunabiliriz" ifadelerinde bulundu.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü engelli bireylerin; sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanında entegrasyonunu sağlamak ve engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle bir çok etkinlik organize etti. Program, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünden Kartal Meydanı’na Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla ‘Engelsiz Kartal Yürüyüşü’ ile başladı. Yapılan yürüyüşün ardından İsem Müzik Grubu ve Halk Oyunları Ekibi’nin etkinliği, Melodi Dans ve Down Sendromlu Grubu Vals Gösterisi, Avrasya Özel Çocuklar Derneği Ritim Atölyesi, Otizm ve Down Sendromlu çocuklar, Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu’nun bando ekibi, ritim grubu, şiir dinletisi ve Grup Çokses konseri de “Kartal Engelsiz Yaşam Festivali”ne renk kattı.

“Hep birlikte engelsiz bir yaşamı sunabiliriz”

Programda konuşan Gökhan Yüksel, “ Bugün 2 aralık fakat biz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerimize ‘Kartal’da Engelsiz Yaşam Festivali’ne başladık. İddiamız, ulaşmaya çalıştığımız hedeflerimiz engelsiz bir yaşam sunabilmek. Engelli dostlarımızın, komşularımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onlara daha iyi hizmet alanı imkanı sağlayabilmek. Bugün de hem engeli aşmaya çalışan engelli arkadaşlarımızla hem de çocuklarımızla beraber Kartal’ın meydanında bir farkındalık yürüyüşü yaptık. Birçok komşumuz da bize eşlik etti. Birazdan engelsiz yaşam festivalinde müzikler, şarkılar, etkinlikler ve içerisinde engeli olan arkadaşlarımızın bize sağlayacağı konserlerle, halk oyunlarıyla ve birbirinden renkli etkinliklerle buluşacağız. Kısacası engelsiz yaşam için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, farkındalığı artırmak için de bugün bir dizi etkinliklerimiz olacak. Yürüyüşümüzle de bunun startını vermiş olduk. Engelli arkadaşlarımızla yan yana olacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün herkes farkında olmalı ve herkes buna katkı sağlamalı. Hep birlikte engelsiz bir yaşamı sunabiliriz." dedi.

“Belediyenin bizim çocuklara karşı böyle etkinlikler yapması hoşumuza gidiyor”

Programa katılan vatandaşlardan İlve Ayaz, yapılan etkinliklerden memnun olduklarını belirtti. Ayaz, “Programdan memnundum, iyi güzeldi. Belediye’nin bizim çocuklara karşı böyle etkinlikler yapması hoşumuza gidiyor. Çocuklar çok mutlu oluyorlar, hem de topluma karışıyorlar.” diye konuştu.

“Bu tür etkinliklerin daha çok olması gerekiyor”

İkiz down sendromlu çocuk annesi Selvi Danalıoğlu ise “Bu tür yürüyüşler ve etkinlikler farkındalık oluşturmak için hazırlanıyor, umarım amacına ulaşmıştır, amaç zaten bu yönde. Farkındalıkları olan insanlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Onlar için bu tür etkinliklerin daha çok olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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