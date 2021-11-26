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Kartal Bilim Ve Teknoloji Hangarı hayata geçiyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 seçim beyannamesindeki bir projeyi daha hayata geçirmek için ilk adımı atıyor. Alanında uzman mühendisler ve bilim insanları ile birlikte Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı projesi ilçede hayata geçiyor.

İSTANBUL 26.11.2021, 13:48
Kartal Bilim Ve Teknoloji Hangarı hayata geçiyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2019 seçim beyannamesindeki bir projeyi daha hayata geçirmek için ilk adımı atıyor. Alanında uzman mühendisler ve bilim insanları ile birlikte Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı projesi ilçede hayata geçiyor.

Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile yapılan ortak protokol kapsamında Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın proje tanıtım toplantısı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi, teknolojinin yeniliklerinden yararlanmak isteyen çocuklar, gençler, uzmanlar, eğitimciler ve vatandaşlar için Kartal’da hizmete sunulacak olan bilim ve teknoloji merkezi için hazırlıklara başladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çağın ve teknolojinin getirdiği yenilikleri, gelişmeleri yakalamak amacıyla projesini oluşturduğu Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın oluşumu için çalışmalar son noktasına ulaştı. Bilim ve teknoloji merkezi olarak tasarlanan proje ile Kartal Belediyesi, teknoloji stratejisine de farklı bir bakış açısı getirecek.

Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi arasında düzenlenen ortak protokol doğrultusunda yapılacak olan merkezde teknolojinin gündemi yakinen takip edilirken, yazılım, kodlama üzerine de uygulamalı olarak eğitimler verilecek. Sektör ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, içerisinde uygulamalı eğitim modülleri, ortak çalışma alanları, açık hava etkinliklerinin yapılacağı sosyal alanların bulunduğu bir yaşam merkezi de olacak.

Mesleki üretkenliğin ve teknolojik gelişmelerin odağında kurulacak Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı, MMO üyeleri, uzmanlar, mühendisler, eğitmenler, öğrenciler, çocuklar, firmalar, kurumlar ve bölge halkının hizmetinde olacak. Makina Fabrika olarak isimlendirilen Bilim Ve Teknoloji Hangarı’nda imalat ve teknoloji üretimi gibi konularla ilgili atölyeler, uygulamalı eğitim merkezi, ortak çalışma alanları, sosyal alanlar ve etkinlik alanları, kütüphane ve MMO bölge temsilcilikleri yer alacak.

Bilim ve teknolojinin kalbi Kartal’da atacak

Bilimin ve teknolojinin önemini anlatmak, ilgi duyulan alanlarda bilimsel ve teknolojik bilgileri öğretmek, kurulacak laboratuvar ve atölyelerde deney setleri, kurulu düzenekler vasıtasıyla uygulamalı olarak verilecek eğitimler ile bilim ve teknolojinin kalbi Kartal’da atacak. Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı’nda verilen eğitimlerin yanı sıra kurslar ve etkinliklerde yer alacak.

Kampüs niteliğinde olacak merkez de uygulamalı Eğitimler (Asansör, Yürüyen Merdiven, Mekanik Tesisat, Enerji, PK Eğitim Modülleri, Yangın Tesisatı, Kaynak, PLC, İmalat, Otomasyon, Apartman Görevlileri Eğitimleri, Çocuklara-Gençlere Dönük Eğitimler vb.) ile Üretkenlik Atölyeleri (3D Yazıcı ve Tasarım Atölyesi, Talaşlı Modelleme Atölyesi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Analiz Atölyesi, Çocuklar İçin Robotik Kodlama Atölyesi, Toplumsal 5.0 -IOT,Sanal Artırılmış Gerçeklik, RTU PLC, Elektro Hidrolik Pnömatik, Robotik- Atölyesi, Makina Garaj, Hackathon, Çocuklara Dönük Deney Bilim Atölyesi, Emekli Mühendislerle Mentörlük Atölyesi vb.) hayata geçirilerek teknolojinin getirdiği yenilik ve gelişmeler yer alacak.

Bilim ve teknolojiye dönük sertifikalı/sertifikasız eğitimlerin yanı sıra, sunumların planlanması, atölye fonksiyonlarının geliştirilmesi, yapılan çalışmalardan kamunun yararlanması noktalarında da Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası ortaklaşa hareket edecek.

Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı’nın proje tanıtım toplantısı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 16.00’da Yakacık Çarşı Mah. Kartal Cad. No: 90-92 adresinde yapılacak.

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