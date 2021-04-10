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Kartal Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri başlıyor

Kartal Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini her yaştan Kartallıya yaşatabilmek amacı ile bu yıl geleneksel etkinlikleri, düzenleyeceği online programlar üzerinden gerçekleştirecek.

İSTANBUL 10.04.2021, 15:02
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Kartal Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri başlıyor

Kartal Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini her yaştan Kartallıya yaşatabilmek amacı ile bu yıl geleneksel etkinlikleri, düzenleyeceği online programlar üzerinden gerçekleştirecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonunda yapılacak olan geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan Hacivat-Karagöz gölge oyunu, meddah ve orta oyununun yanı sıra; Tasavvuf Müziği dinletileri, ilahiler, semazen ve dans gösterileri, kanto, kukla oyunları ile illüzyon gösterileri ekranlara taşınacak. Korona virüs pandemisi nedeni ile tüm etkinlikler, Kartal Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacak.

15 Nisan-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan birbirinden çeşitli etkinlikler ile Kartallı vatandaşlar, Ramazan ayının duygu yüklü atmosferini doyasıya yaşayacak.
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