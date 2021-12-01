Kartal Belediyesi’nin ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ devam ediyor

Kartal’da, olası afetlere karşı; hazırlık, arama kurtarma ve eğitim çalışmalarının kapsamlı yürütülebilmesi adına Sivil Savunma Uzmanlığı hizmet binasını faaliyete geçiren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde kamu kurumları, okullar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olmak üzere birçok mecrada ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ düzenlenmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ son olarak, Kartal Belediyesi’nin kreş öğrencileri ve Karlıktepe Mahallesi’ndeki vatandaşlara verildi. Eğitimlerde; afet anında ve sonrasında yapılacakların yanı sıra afetlere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Eğitimler sayesinde binlerce Kartallı afet gerçeğiyle yüzleşiyor

Kartal Karlıktepe Mahallesi Şimşir Düğün Salonu’nda gerçekleşen eğitime, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Cengiz Türkmen katıldı. Eğitimde, Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, katılımcıları olası İstanbul depremi hakkında bilgilendirdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen eğitim sonunda yaptığı konuşmada; “Afet bilinci eğitimleri kapsamında; öğretmen, öğrenci ve aileler; temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının kurulumu, tanıtılması ve enkaz durumunda kullanımına yönelik uygulamalar gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı bilgi ediniyor. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini göz ardı etmeden tüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, Kartal Belediyesi kreş öğrencilerine de verilmeye devam ediyor. Kreş öğrencileri, eğitimler sayesinde küçük yaşta afetler konusunda bilinçlenerek, olası bir deprem durumunda yapılması gerekenleri öğreniyor.