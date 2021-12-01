banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Eti, Negro'nun adını değiştirdi
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dolar kuru bugün ne kadar?
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi
A Milli Kadın Futbol Takımımız İsrail'i 3-2 Yendi

Kartal Belediyesi’nin ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ devam ediyor

Kartal’da, olası afetlere karşı; hazırlık, arama kurtarma ve eğitim çalışmalarının kapsamlı yürütülebilmesi adına Sivil Savunma Uzmanlığı hizmet binasını faaliyete geçiren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor.

İSTANBUL 01.12.2021, 12:24
Kartal Belediyesi’nin ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ devam ediyor

Kartal’da, olası afetlere karşı; hazırlık, arama kurtarma ve eğitim çalışmalarının kapsamlı yürütülebilmesi adına Sivil Savunma Uzmanlığı hizmet binasını faaliyete geçiren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde bilinçlendirme eğitimlerini sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından ilçe genelinde kamu kurumları, okullar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar olmak üzere birçok mecrada ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ düzenlenmeye devam ediyor. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ‘Afet Bilinçlendirme Eğitimleri’ son olarak, Kartal Belediyesi’nin kreş öğrencileri ve Karlıktepe Mahallesi’ndeki vatandaşlara verildi. Eğitimlerde; afet anında ve sonrasında yapılacakların yanı sıra afetlere karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Eğitimler sayesinde binlerce Kartallı afet gerçeğiyle yüzleşiyor

Kartal Karlıktepe Mahallesi Şimşir Düğün Salonu’nda gerçekleşen eğitime, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Cengiz Türkmen katıldı. Eğitimde, Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, katılımcıları olası İstanbul depremi hakkında bilgilendirdi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen eğitim sonunda yaptığı konuşmada; “Afet bilinci eğitimleri kapsamında; öğretmen, öğrenci ve aileler; temel afet bilinci, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelere yönelik farkındalık, olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, arama kurtarma cihazlarının kurulumu, tanıtılması ve enkaz durumunda kullanımına yönelik uygulamalar gibi birçok konuda hem teorik hem de uygulamalı bilgi ediniyor. Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğini göz ardı etmeden tüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimler, Kartal Belediyesi kreş öğrencilerine de verilmeye devam ediyor. Kreş öğrencileri, eğitimler sayesinde küçük yaşta afetler konusunda bilinçlenerek, olası bir deprem durumunda yapılması gerekenleri öğreniyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 13 14
17. Watford 13 13
18. Norwich City 14 10
19. Burnley 12 9
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7