Kartal Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi ve hayır lokması ikramı

Berat Kandili nedeniyle Kartal Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarında bulunan camilerin önünde vatandaşlara hayır lokması ve kandil simidi ikram edildi.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan beş caminin önüne kurulan mobil araçlarla vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Kartal Merkez Cami, Yalı Mahallesi Hacı Ahmet Cami, Hürriyet Mahallesi Merkez Cami, Atalar Merkez Cami ve Orhantepe Merkez Cami önünde hazır bulunan araçlarda pişirilen sıcak lokmalar cami cemaatine ve vatandaşlara dağıtıldı. Lokma dağıtımı yapan ekipler Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını ileterek, vatandaşların kandillerini kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de paylaştığı mesajda “Ramazan ayımızın habercisi olan Berat Kandili’nin tüm komşularımıza sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.” diyerek tüm Müslüman âleminin ve Kartallı vatandaşların kandilini kutladı.