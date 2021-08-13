Kartal Belediyesi’nden sel mağdurlarına yardım eli

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı ekipler, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine doğru hareket etti. Ekipler, afet bölgelerindeki arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerinde aktif rol oynayacak.

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da etkili olan yoğun yağışlar sonrasında yaşanan sel felaketinin ardından yurdun dört bir yanından gönderilen yardım kervanına, Kartal Belediyesi de katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Manavgat, Alanya ve Marmaris ilçelerinde yaşanan orman yangınları esnasında bölgeye giden Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı ekipler, bu kez de sel mağduru vatandaşlara yardımcı olmak, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak ve lojistik destek sağlamak amacı ile hazırlıklarını tamamlayarak sabah saat 04.00 ’te sel felaketinden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın’a hareket etti.

9 araç ve 23 personel ile destek

1 arazöz, 1 süpürge aracı, 1 kamyonet, 1 mini damperli kamyonet, 1 erzak nakil aracı, 1 su nakil aracı, 1 arama kurtarma minibüsü, 2 adet 4x4 arama kurtarma aracı ile toplam 9 araç 23 personel ile yola çıkan ekip, beraberlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 150 koli gıda, 150 çift kişilik yatak ve yastık götürdü. İlçelerdeki su talebine karşılık her biri 10 litrelik olan 750 adet su damacanası da gönderilen erzaklara eklendi.

Bu arada Kartal’da bulunan Kastamonu, Sinop ve Bartın illerine ait sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Motorlu Arama Kurtarma Derneği (MAKUD) de ekiplere katılarak afet bölgesine doğru yola çıktı.

“Antalya ve Muğla’da olduğu gibi Kastamonu, Sinop ve Bartın için de birlik olacağız”

“Son haftalarda ülkemizde yaşanan ve büyük acılara sebep olan afetler nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz” diyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Bu zor günlerde millet olarak birbirimize daha sıkı bir şekilde kenetlenerek dayanışma içerisinde, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Sel mağduru kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmayacağız. Tıpkı Antalya’da, Muğla’da olduğu gibi Kastamonu, Sinop ve Bartın için de bir olacağız, birlik olacağız. Ekiplerimiz afet bölgelerindeki arama kurtarma ve lojistik faaliyetlerine destek vermek amacı ile sel felaketinin yaşandığı bölgelere hareket etti. 9 araç ve 23 personel ile çalışmalara destek vereceğiz” şeklinde konuştu.