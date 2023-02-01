Kartal Belediyesi’nden otopark sorununu rahatlatacak yeni çözümler

Kartal Belediyesi, her geçen gün artan nüfus ve araç yoğunluğuna karşı, ilçedeki otopark sorununa çözüm üretmeye devam ediyor. Modern ve yaşanabilir bir şehir anlayışıyla, ilçede farklı noktalarda bulunan otoparklara, yapılan çalışmalarla yenileri ekleniyor.

Hedef, 2024’e kadar park sorununu en aza indirmek

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları ile gerçekleşen çalışmalarda, ilçede özellikle araç yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda, yeni otoparklar inşa ediliyor. Son olarak, Yakacık Mahallesi Bayram Demirkol Parkı’nın bulunduğu alanda, yeni bir açık hava otoparkının inşa edilmesiyle, ilçede Kartal Belediyesi’ne ait otopark sayısı 6’ya yükseldi.

Bu sayede, Kartal’da; Kordonboyu, Cevizli, Soğanlık, Hürriyet, Karlıktepe ve Yakacık Mahallesi olmak üzere 6 farklı noktadaki otoparklar, vatandaşlara hizmet veriyor.

Çalışmalar sayesinde, Kartal’daki otopark sorununun en aza indirilmesi hedeflenirken, 2024’e kadar araç yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda, otopark sayısı artırılmaya devam edilecek.

“Komşularımızı mağdur etmeyen bir anlayışla hareket ediyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ihtiyaçlar çerçevesinde ilçeye yeni otoparklar kazandırma çalışmalarının devam edeceğini kaydederek; “Kartal’da her geçen gün artan insan ve araç yoğunluğunun getirdiği en önemli sorunlardan biri otopark sorunu.

Kartal Belediyesi olarak, bu soruna ilişkin yapabileceklerimiz; komşularımızı mağdur etmeden yeni çözümler üretmek ve bu istikamette ekiplerimizle beraber çalışmaya devam etmek.

Son olarak, Yakacık Mahallesi’nde yeni bir açık hava otopark çalışmamız oldu. Hedefimiz, 2024’e kadar Kartal’da otopark sorununu en aza indirmek. Yaşanabilir ve modern bir kent anlayışıyla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz.” dedi.