Kartal Belediyesi’nden lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlık kursu

Kartal’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete açılan Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere verilecek olan kurslar için başvuruları almaya başladı.

Kartal’da ikamet etme şartının arandığı kurslarda TYT/AYT için 12. sınıf öğrencileri (ya da 2019-2020 yılında liseden mezun olan) ile LGS için 8. sınıf öğrencileri, 05 Kasım-10 Kasım 2021 tarihleri arasında online başvuruda bulunabilecek.

Başvurusu kabul edilen her öğrenci, Kartal Belediyesi Mustafa Necati Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde ‘Seviye Belirleme Sınavı’na alınacak. Kesin kayıtlar ise sınav başarı sırasına göre belirlenecek.

Sınava girecek öğrencilerin Covid-19 aşısının en az 2 dozunu yaptırmış olmaları, aşı yaptırmayanların ise son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testlerinin olması gerekmektedir.