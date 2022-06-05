Kartal Belediyesinden LGS öncesi öğrencilere su ikramı

Kartal Belediyesi, pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı öncesi öğrencilere ve velilere su ikramında bulundu.

1 milyondan fazla öğrencinin ter döktüğü sınav için Kartal Belediyesi çalışanları sabahın erken saatlerinden itibaren okul önlerinde hazır bulundu. Kurulan stantlarda dağıtım yapan personel, öğrenci ve velilerin sınav heyecanına ortak oldu. Sınav için Kartal’da bulunan okullara gelenleri ilk karşılayanlar Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’nin saha çalışanları oldu. Bu önemli sınav öncesi okul önlerinde kurulan stantlarda öğrencilere başarı dilenirken, su ve ıslak mendil ikramında bulunuldu.

İyi bir lisede okuma umuduyla sınava giren adaylar ve velileri bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, Kartal Belediyesi’e ve Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkürlerini iletti.

Başkan Yüksel’den sınav süresince sessizlik çağrısı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu önemli sınav öncesi sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaşarak önemli bir konuya dikkat çekti. Başkan Yüksel, “LGS’ye girecek tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum. 9:30-11:30 saatleri arasında sınav süresi boyunca okul çevrelerinde gürültü oluşturmamaya özen gösterelim" diyerek öğrencilere başarılar diledi.