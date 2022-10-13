Kartal Belediyesi’nden, Kartallı kadınlara dijital girişimcilik semineri

Kartal Belediyesi, Kartal’da yaşayan ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlar için 3 hafta sürecek olan dijital girişimciliğin ele alındığı bir seminere ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartal’da yaşayan kadınlara yönelik sosyal projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, son olarak Gedik Üniversitesi ile birlikte, Kartal’da yaşayan ve ekonomik hayatta daha aktif olmak isteyen kadınlar için bir seminer düzenliyor.

Dijital girişimciliğin, sosyal medyanın ve e-ticaretin ele alındığı seminere, konuşmacı olarak Gedik Üniversitesinde görevli öğretim üyesi Aslan Aydoğan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Banu Kocadağ katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren seminerde konuşmacı Aslan Aydoğan; el emeği ürün yapan ve ürünlerini satılabilir hale getirmek ve yeni satış kanallarına ulaşmak isteyen kadınlara, dijital girişimcilik hakkında bilgi verdi. Eğitim sonunda, Kartallı kadınlar dijital girişimcilik hakkında merak ettiklerini konuşmacıya sorular sorarak yöneltti.

Dijital Girişimcilik Semineri, 19 ve 24 Kasım’da, Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde Kartallı kadınları ağırlamaya devam edecek.