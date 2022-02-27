Kartal Belediyesi’nden kandil simidi ve hayır lokması ikramı

Kartal Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle ilçe genelinde vatandaşlara hayır lokması ve kandil simidi ikramında bulundu.

Kartal Belediyesi, Miraç Kandili nedeniyle ilçe genelinde vatandaşlara hayır lokması ve kandil simidi dağıttı. Hz. Muhammed’in ilahi huzura yükseldiği gece vesilesiyle kutlanan Miraç Kandili için, ilçenin belli noktalarına kurulan ikram araçları ile vatandaşların kandilleri kutlanarak ikramda bulunuldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, tüm İslam âleminin Miraç Kandilini kutlayarak, “Bu mübarek gecenin tüm komşularımıza sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ederim. Miraç Kandilimiz mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin en kalabalık noktalarına kurulan ikram araçlarına vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kartal Merkez Cami Önü, Cevizli Çınar Caddesi, Soğanlık Kültür Merkezi karşısı, Yakacık Mahalle Muhtarlığı önü ve Topselvi Merkez Cami önünde hazır bekleyen ikram araçlarında vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu. Lokma ikramının yanında Miraç Kandili nedeniyle kurulan çadırlarda da kandil simidi dağıtıldı. Belediye personelleri lokma ve simitlerini almaya gelen vatandaşlara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in selamlarını iletilerek, kandillerini kutladı.